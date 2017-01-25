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Bolu Dağı'nda tır kazası

25 Ocak 2017 Çarşamba 13:01
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TEM otoyolunun İstanbul yönünde damacana yüklü tırın kaza yapması sonucu ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Bolu Dağı'nda tır kazası
BOLU (AA) - TEM otoyolunun Bolu dağı Tüneli kesiminde damacana yüklü tırın kaza yapması sonucu, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyreden Behlül Atak idaresindeki 06 HB 4047 plakalı damacana yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli üçüncü viyadük üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü tırda bulunan damacanalar yola dağıldı. Yaklaşık 45 dakika otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Araçlar, Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna bağlandı.

Yoldaki damacanaların karayollara ekiplerince kaldırılmasının ardından, otoyolda ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı. 

Karayolları ekipleri kaza yapan tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından, ulaşımın normale döneceğini bildirdi. 

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Atak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yol kaygandı, kontrolümü kaybedip, bariyerlere çarptım. Tırda yüklü olan damacanalar yola savruldu." dedi. 



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