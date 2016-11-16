BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

DÜZCE (AA) - D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. D-100 karayolunun Düzce kesiminde bulunan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak ve Sarıçökek mevkilerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zeminde tutarak beyaz örtü oluşturdu. Karayolu ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla trafikte ciddi bir sorun yaşanmazken, polis yolda ring halinde bulunarak sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor. Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde bulunan Topuk Yaylası, Güzeldere, Kardüz ve Tepeköy mevkilerinde ise yağış devam ediyor. Söz konusu bölgelerde kar yağışının zeminde etkili olduğu bildirildi.

Anadolu Haber Ajansı