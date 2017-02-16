banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Bölge güvenlik toplantıları başladı

16 Şubat 2017 Perşembe 13:38
Bu haber 472 kez okundu

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Ankara'da düzenlenen toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı

Bölge güvenlik toplantıları başladı
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Ankara'da düzenlenen bölge güvenlik toplantısında, halk oylamasının huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı. 

Alınan bilgiye göre, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşmesi amacıyla 8 ilde düzenlenecek bölge toplantılarının ilki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde Ankara Vilayetler Evi'nde yapıldı.

Toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Zonguldak valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürleri katıldı.

Toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi, hiçbir baskı ve tehdit ortamına maruz kalınmaması amacıyla oylama öncesi, referandum günü ve sonrasını da kapsayacak şekilde alınabilecek tedbirler görüşüldü.

Bölge güvenlik toplantılarının, bakanlık merkez birimleri, çevre illerin valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri ile sahil güvenliğin olduğu bölgelerde sahil güvenlik komutanlarının da katılımıyla İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Ordu'da da gerçekleştirileceği öğrenildi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.