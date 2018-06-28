Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri 4.0 Paneli’ne ilgi büyük oldu

BCB’nin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yaptığı mevcut durum analizleri, firmaların dijital dönüşüm yolculuğundaki hangi aşamalara öncelik verecekleri ve dönüşümde nasıl bir yolla ilerleme kaydedecekleri konusunda atmaları gereken adımlar olduğunu gösteriyor.

TÜSİAD’ın BCG ile hazırladığı Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği raporuna (2017) göre, şirketlerin %90’ı dijital dönüşüm konusunda bilgi sahibi ve % 95’i dijital dönüşüme ilgi gösteriyor, ancak sadece %61’i dijital dönüşüm için kendini hazır hissediyor. Yapay zeka ve akıllı sistemler kullanan şirket oranı ise bugün için yalnızca %5.

Bu veriler ışığında gerçekleştirilen Endüstri 4.0 Paneli ile ilgili konuşan BCB Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Akiş konu ile ilgili şu sözleri aktardı: “Gördük ki, Endüstri 4.0 yolunda öncülük eden birkaç firma dışında Türkiye’deki çoğu firma henüz Endüstri 3.0 sağlama aşamasında. Yatay ve dikey entegrasyonun oluşturulması ile sağlanabilecek 3.0 seviyesine geçilmeden yapılacak 4.0 çalışmaları, temeli sağlam olmayan bir binayı inşa etmeye benziyor. Yatay entegrasyonda ‘değer zinciri, lojistik yönetimi ve müşteri deneyimi yönetimi’ süreçlerinin optimizasyonu öne çıkarken, dikey entegrasyonda ‘firma içi üretim süreçlerinin entegrasyonu ve akıllı operasyon çözümleri kullanılarak öncelikli olarak kestirimci bakım süreçlerinin dijitalleşmesi’ konuları öne çıkıyor. Tüm bu bilgiler sonucunda, temelde Endüstri 4.0’ın,alışılmış çalışma modellerini değiştirmeyi gerektiren bir Dijital Dönüşüm yaklaşımı olduğu görülüyor.

Endüstri 4.0 dönüşümünün amacı şirketlere hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimlilik sağlamaktır. Şirketlerimizin %99’u dijitalleşmenin Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağı konusunda hemfikir. Faydası bu kadar önemli ancak kapsamı da bu kadar geniş olunca, şirketler bu konuya hangi açıdan yaklaşacakları konusunda tereddüt gösteriyor.

BCB olarak yaklaşımımız, şirketlerin bu kritik dönüşümde jenerik yaklaşımlardan çıkarak, kendilerine özel olacak Endüstri 4.0 fillerini, yine kendi iş alanlarının öncelik ve gerçekleri ile şekillendirecekleri yaklaşımlarla kurgulamasını sağlamak.”

Panelin konuşmacılarından olan B.Ü. Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun ise sunumunda şu detayları aktardı: “Boğaziçi Üniversitesi olarak teknoloji geliştirme alanlarında hali hazırda piyasada bulunmayan ancak ihtiyaç duyulan öncü ürünlere yönelik araştırma yapmak ve geliştirmek bizim için çok önemli. Bugün birçok kişinin uyguladığı mesleklerin ise gelecekte yok olma tehlikesi oldukça yüksek. Bu nedenle önümüzdeki on yıl içerisinde teknolojiye yönelik mesleklerin tercih edilmesi gerekli. Biz de Boğaziçi Üniversitesi olarak bu konuda iş dünyasına verilen eğitimler konusunda öncülük ediyoruz.”

Endüstri 4.0 panelinde B.Ü. Endüstri 4.0 Platformu Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlikaya, İFourZero Technologies Kurucu Ortağı Ali Tüzmen, Artesis Teknoloji Sistemleri Genel MüdürüProf. Dr. Ahmet Duyar, Sistem Global Danışmanlık A.Ş R&D Grup Başkanı Erhan Küçüksüleymanoğlu, İnovatink Kurucu Ortağı Barış Can Üstündağ ve Dr. Hayri Tongarlak gibi güçlü isimler yer aldı. Hız, esneklik ve yeni teknolojileri kullanarak verimliliği arttırmak konusunda yapılabileceklerle ilgili şirketlere tavsiyelerde bulunuldu. Türkiye’deki birçok firmanın henüz Endüstri 4.0 aşamasında bulunmamasından dolayı, şirketlerin mevcut durumlarına göre şekillenmesi gereken yol haritalarına değinilirken,uzun ömürlü şirketler için sürekli inovasyonun gerçekleşmesini sağlayan dijital dönüşümün şart olduğu vurgulandı.