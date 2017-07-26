Boğaziçi Beton, sezona Mercedes-Benz Arocs’larla hızlı başladı

1997 yılında kurulan, hazır beton, agrega üretimi, çimento ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır iş ortaklığı yapan Boğaziçi Beton, filosunu Mercedes-Benz araçlarla genişleterek, filosundaki araç sayısını 400 adede çıkarttı. Boğaziçi Beton ve Mercedes-Benz Türk arasındaki işbirliği yıllar içerisinde güçlenerek devam etti. 2016 yılında filosuna 221 adet Mercedes-Benz marka araç katan Boğaziçi Beton, 2012–2016 yılları arasında toplam 816 adet “yıldız”lı araç satın aldı. Boğaziçi Beton, satın aldığı yeni mikser araçları hazır beton işinde, damper araçları ise agrega taşımacılığında kullanacağını açıkladı.

Vodafone Park sahasında gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ve Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin katıldılar. Bu teslimatın mümkün olmasını sağlayan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı, Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Müdürü Can Balaban, Kamyon Müşteri Hizmetleri Müdürü Mehmet Doğan ve Mercedes-Benz Finansman Türk Satış ve Pazarlama Müdürü Gökmen Önbulak şirketlerini temsilen hazır bulundular.

Türkiye’de birçok büyük inşaat projesinde imzası bulunan Boğaziçi Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, törene Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Zengin ve Ertan Zengin, Genel Müdür Ömer Erbayraktar ve Teknik Müdür Kıvanç Baş ile birlikte katıldı. Mercedes-Benz Türk’ü 50.yıl dönümü sebebiyle tebrik eden Boğaziçi Beton yöneticileri Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara dayanan işbirliklerinin daha uzun yıllar devam etmesini arzuladıklarını da ifade ettiler.

Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri Mengerler ve Gülsoy yetkilileri araçların teslimatına vesile oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Törene Gülsoy Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Emre Gülsoy, Gülsoy Anadolu Genel Müdürü Serkan Açar, Kamyon Satış Müdürü Murat Yerli katıldı. Mengerler Ticaret Türk Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karaboğa’ya ekibinden İstanbul Şubesi Genel Müdürü Nusret Güldalı ve İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü Aytolan Yılmaz eşlik etti.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Mercedes-Benz Türk olarak 50.yılımızı kutladığımız bu özel sene de Boğaziçi Beton ile dostluğumuzu ve işbirliğimizi bir adım daha ileriye taşıdık. 2012 yılında oluşan iş ortaklığımızı her geçen yıl daha da kuvvetlendiriyor ve güçlendiriyoruz. Boğaziçi Beton’a gerçekleştirdiğimiz 122 adet Mercedes-Benz Arocs araç teslimatını gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Daha güçlü, daha ekonomik yeni nesil Mercedes-Benz inşaat araçlarının işlerinde kolaylıklar sağlamasını diliyorum. Türk inşaat sektörünün önemli bir temsilcisi olan Boğaziçi Beton şirketinin Türkiye’nin gelişimine hizmet eden daha nice önemli projelere imza atmasını temenni ediyorum.” dedi.

Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin: “Boğaziçi Beton olarak kaliteye, sağlamlığa ve güvene çok önem veriyoruz. Mercedes-Benz Türk de bizim için kaliteyi, sağlamlığı ve güveni temsil ediyor. Bu sebepten dolayı yine her zaman olduğu gibi yeni araç alımımızda “yıldız”ı tercih ettik. Mercedes-Benz Türk’ün yeni nesil araçları bizim çalışma alanımızın ihtiyaçlarını karşılayan özelliklerle donatılmış durumda. Uzun soluklu işbirlikleri ancak uzun soluklu memnuniyet ile mümkün olabiliyor. Bu sebeple bu teslimatın bizim için de önemi büyük. Geleneği bozmadık diyebiliriz. Mercedes-Benz Türk yönetici ve yetkililerinin bizlere gösterdikleri alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Mercedes-Benz Finansman Türk’e ve bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mengerler ve Gülsoy Otomotiv’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu sene 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü gönülden tebrik ediyor, işbirliğimiz ve dostluğumuzun ilerleyen dönemlerde de baki kalmasını diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Arocs’lar inşaat şirketlerini güçleriyle ikna etti

Mercedes-Benz Türk’ün Arocs inşaat grubu araçları damper, mikser ve pompa üstyapılarıyla şantiye ve dekapaj alanlarında ve hazır beton taşımacılığında kullanılıyor. Kesintisiz delikli profili sayesinde, çok çeşitli üstyapıların kolaylıkla monte edilmesine imkan tanıyan yeni ve mukavemeti artırılmış şasisi, Arocs kamyonun gücüne güç katıyor. Zorlu koşullarda kullanıma uygun Mercedes-Benz Arocs inşaat serisi kamyonları, sağlamlıkları, güçleri ve üstün yakıt ekonomileriyle 120 yıllık tecrübenin ürünleri. Türkiye pazarına kamyon ve çekici olarak 2016 yılında sunulan Arocs, yüksek beygir gücünde Euro 6 motorlar ile donatıldı. Bir yılı aşkın süredir inşaat sektörü tarafından ilgi gören Mercedes-Benz Arocs bugüne kadar 4.200 adet satıldı.

Anadolu Haber Ajansı