BOEİNG VE ODTÜ İŞ BİRLİĞİ



Bu görevi yerine getiren yarışmacılar, öğretim görevlilerinden oluşan hakem heyeti tarafından teknik kriterler doğrultusunda puanlandırıldılar. Bu değerlendirmeye göre, birinci takım ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden METU NCC Aerospace Society, ikinci takım Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Radikal Tasarım, üçüncü takım On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nden Atmaca oldu. Dereceye giren takımlar, yarışma için gerçekleştirdiği İHA çalışmalarını 2018 yılında Amerika’da yapılacak uluslararası bir kongrede sunmak için Boeing desteğine hak kazandı.

“Boeing olarak, havacılık alanında en yeni teknolojilerin öncüsüyüz ve bu gücümüzü Türkiye’de bu teknolojilerin gelişimine destek olmak için kullanıyoruz.” diye belirten Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, projeye ilişkin olarak, “ODTÜ ile yaptığımız bu iş birliği ile Boeing’in teknolojideki öncülüğünü ODTÜ’nün teknik kabiliyeti ile birleştirmek suretiyle gelecek nesillere havacılık tutkusunu aşılamayı ve Türkiye’nin bu alandaki yetkinliğini temelden güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu tür projelerle hem gençlerin hayatına dokunuyor ve gelecek için ışık tutuyoruz, hem de Türkiye’de havacılık sanayiinin geleceği için bugünden tohumlar atıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ozan Tekinalp ise bölümümüz kurulduğu günden beri havacılık ve uzay alanında gerçekleşen tüm öncü projelerde kilit rol oynamıştır. Gerçekleştirdiğimiz, dikine kalkan insansız hava araçları yarışması ile öğrencilerimizle birlikte diğer üniversite öğrencilerinin de robotik uçan sistemler alanında yetişmesini amaçlıyoruz. Boeing firmasının desteği ile ülkemizde ilk defa gerçekleşen bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda da tekrarlayacağız. Yarışmanın giderek artan bir ilgi odağı olacağına ve ihtiyaç duyulan üstün yetenekli mühendislerin yetişmesine önemli katkılar yapacağına inanıyoruz.” dedi.

Üniversitelerin havacılık, uçak, uzay mühendisliği başta olmak üzere, mekatronik, elektrik, makine, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin katıldığı yarışmaya toplam 11 başvuru oldu. Değerlendirme sürecinde öncelikle takımların gönderdikleri proje tekliflerinin ön elemeden geçmesini takiben yarışmaya hak kazanan 9 sayıda takım projeleri ile 11-12 Kasım’da uçuşlarını gerçekleştirmek üzere ODTÜ Stadyumu’nda buluştu.Arama kurtarma odaklı olan yarışma senaryosuna göre yarışmacılardan, tasarladıkları otonom insansız hava aracını kullanarak ormanda kaybolan iki öğrenciyi bulmaları ve ihtiyaçları olan bir şişe suyu ulaştırmaları istendi.Basın Bülteni