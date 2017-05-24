banner197
Ana SayfaGÜNCEL

BMC, Sakarya'da savunma sanayi Ar-Ge kuracak

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:38
Bu haber 459 kez okundu

BMC Ankara Bölge Müdürü Öksüz: "Burada savunma sanayi Ar-Ge de kurmayı da planlıyoruz. Hedef yaklaşık 4 bin kişinin istihdamını sağlamak"

BMC, Sakarya'da savunma sanayi Ar-Ge kuracak
SAKARYA (AA) - BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Bölge Müdürü Cemal Öksüz, Sakarya'nın Karasu ilçesinde savunma sanayi Ar-Ge de kurmayı planladıklarını ve hedeflerinin yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlamak olduğunu bildirdi. 

Öksüz ve BMC yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul'u ziyaret etti.

Karasu ilçesine yatırım yapma yolunda kararlı olduklarını belirten Öksüz, SATSO yönetimi ile bir araya gelerek, yatırımla ilgili değerlendirme yaptı.

 Cemal Öksüz, Karasu’ya yatırım amaçlı geldiklerini belirterek, "BMC Yönetim Kurulu Başkanımız Ethem Sancak bunu açıklamıştı. Burası coğrafi konum itibariyle bizim için çok önemli. Projemizi gerçekleştirmemiz için hiçbir olumsuz yön yok. Burada savunma sanayi Ar-Ge de kurmayı da planlıyoruz. Hedef yaklaşık 4 bin kişinin istihdamını sağlamak. 2 yıl içerisinde Türkiye’nin savunma alanında can damarı olacağımız kanaatindeyiz." diye konuştu.

  SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul da Türk savunma sanayisinde yatırımın, Türkiye’nin idealleri, milli üretim, milli hedefler doğrultusunda çok önemli olduğunu belirtti.

Sakarya için otomotiv vizyonu çabalarının meyvesini verdiğini vurgulayan Kösemusul, şunları söyledi:

"Yerli üretimin merkezi Sakarya hedefimizde bir merhale daha aşılıyor. Yaklaşık 4 bin kişilik istihdam da işsizliğin giderilmesi adına memnuniyet verici. Son 4 yıldır ‘Otomotiv Şehri Sakarya’ vizyonuyla ilgili yaptığımız çalışmalar, görüşmeler olumlu yönde seyrediyor. BMC’nin savunma sanayi Ar-Ge kurması ayrıca önem arz ediyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gereken desteği veriyoruz." 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.