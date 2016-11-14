Blesh, Volkswagen İçin Selfie Çeken Akıllı Anahtarlık Geliştirdi

Arabanın Anahtarını ve Telefonu Kaybetmeye Son

Volkswagen tarafından Volkwagenim mobil uygulamasına dahil edilen akıllı anahtarlık araç sahiplerine çok özel bir deneyim sunuyor. Kullanıcıların telefonları ile araba anahtarları arasında bir iletişim sağlayan akıllı anahtarlık, ikisinden biri kaybolduğunda özel alarmı ve lokasyon takibi sayesinde bulunmalarını kolaylaştıracak. Mobil uygulama içinden "Telefonumu Bul" veya duruma göre "Anahtarlığımı Bul" seçenekleri her zaman kullanıcıların kurtarıcısı olacak.



50 Metrelik Dünyanın En Uzun Selfie Çubuğu

Bluetooth ile çalışan akıllı anahtarlık aynı zamanda bir selfie kumandası olarak da çalışıyor. Blesh tarafından tasarlanan cihaz, kullanılan teknolojinin imkanları kapsamında "Selfie Kumandası" işlevi ile sahiplerinin 50 metreye kadar mesafeden telefonlarını yöneterek selfie çekmesini de imkan sunuyor. Bu sanal selfie çubuğu ile artık daha geniş kadrajlı selfieler çekilebilecek... Konuya ilişkin açıklama yapan Blesh CEO’su Devrim Sönmez, “Dünyanın önemli otomotiv üreticilerinden Volkswagen’in akıllı anahtarlık için teknoloji partneri olarak Blesh’i seçmesi bizi gururlandırdı. Blesh olarak Bluetooth teknolojisi ile çalışan beacon’lar konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada ilgi gören bir Türk şirketiyiz. Türkiye geneline yerleştirdiğimiz ve 20 milyon kişiye erişim imkanı sağladığımız 35 bin adet sensörle 100’ü aşkın lider ve önemli şirkete hizmet veriyoruz. Üstlendiğimiz global ve bölgesel projelerle Nesnelerin İnterneti konusunda tanınan global oyunculardan biri olma yolunda da hızla ilerliyoruz. TRPE Capital liderliğinde yakın dönemde aldığımız 4 milyon dolarlık yatırımın da katkısıyla Ar-Ge gücümüzü artırıp yenilikçi projeler ortaya koyarak emin adımlarla büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.



Akıllı Anahtarlık Neler Sunuyor?



Anahtarım Nerede?

Volkswagenim mobil uygulamasıyla anahtarlığınızın son konum bilgisine ulaşabilir, sesli uyarı vermesini sağlayarak yerini bulabilirsiniz.



Telefonum Nerede?

Anahtarınız cebinizde ama telefonunuzu bir türlü bulamıyorsunuz. Sorun yok. Anahtarlığınızın üzerindeki Volkswagen logosuna iki kez basarak telefonunuzun sesli uyarı vermesini sağlayabilirsiniz.



Selfie Kumandası

Madem tüm aile/arkadaşlar bir arada, fotoğraf çekmek için kimse kendini feda etmesin. Telefonunuzu uygun bir yere yerleştirerek anahtarlığınızın üzerindeki logoya basabilir, uzaktan fotoğraf çekebilirsiniz. Eksiksiz aile/arkadaş fotoğrafları için birebir.

Akıllı Anahtarlık Video: https://www.youtube.com/watch?v=lhZLC09Mzkk&feature=youtu.be