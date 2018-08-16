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BKM Express “dijital harçlık” dönemini başlattı

Türkiye'nin ilk ve en yaygın dijital cüzdanı BKM Express'in “Para İste” özelliğini kullananlar cep telefonları üzerinden akrabalarından harçlık talep edebilecekler. BKM Express'in bayrama özel kampanyası kapsamında yeni üye olan kullanıcılar arasından para isteyen her 10. kişiye BKM Express'le yapacağı ilk alışverişinde 50 TL indirim verilecek!

BKM Express “dijital harçlık” dönemini başlattı

Türkiye'nin ilk ve en yaygın dijital cüzdanı BKM Express'in “Para İste” özelliğini kullananlar cep telefonları üzerinden akrabalarından harçlık talep edebilecekler. BKM Express'in bayrama özel kampanyası kapsamında yeni üye olan kullanıcılar arasından para isteyen her 10. kişiye BKM Express'le yapacağı ilk alışverişinde 50 TL indirim verilecek!

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:18
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BKM Express “dijital harçlık” dönemini başlattı

Türkiye'nin dijital cüzdanı BKM Express, “Para İste” özelliği ile bayram harçlığı geleneğine “dijital” bir boyut kazandırdı.
 
BKM Express kullanıcıları, Kurban Bayramında bayram ziyaretine gidemedikleri aile büyüklerinden BKM Express'in “Para İste” özelliğini kullanarak harçlık isteyebilecekler. BKM Express kullanıcılarının tek yapmaları gereken diledikleri bayram harçlığı tutarını belirleyerek SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığıyla akrabalarına iletmek.
 
Kurban Bayramı boyunca 50 TL indirimli “Harçlık Avı” kampanyası
BKM Express, Para İste özelliğini kullananlara yönelik bayrama özel “Harçlık Avı” kampanyasını* başlattı. 15 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak kampanya kapsamında BKM Express'e yeni üye olan ve Para İste özelliğini kullanarak akrabalarından harçlık isteyen her 10'uncu kullanıcıya, BKM Express'le yapacakları ilk alışverişlerinde 50 TL indirim verilecek. www.bkmexpress.com.tr/harclikavi adresinden ayrıntılı bilgisine ulaşılabilen kampanyada bayram harçlığı almanın yaratıcı yollarına da yer veriliyor. 
 
Para isteme özelliği nasıl kullanılıyor?
BKM Express'in “Para İste” özelliğinin tek kullanım alanı bayram harçlıkları değil. BKM Express kullanıcıları para isteme özelliği sayesinde tek bir mesajla ailelerinden para isteyebiliyor, arkadaşları ile hesap paylaşabiliyor, doğum günü ve hediye organizasyonları için de para toplayabiliyor.
Hayatı kolaylaştıran bu çözümü kullanmak için yapılması gerekenler ise şöyle:
• Uygulamadaki “Para Transferi” sekmesinden “İste” butonuna dokunun,
• Para istediğiniz kartınızı seçip, daha sonra istediğiniz tutarı girin ya da tutarı karşı tarafın belirlemesini seçin,
• “Paylaş” butonuna basarak oluşturacağınız linki SMS, WhatsApp veya e-posta aracılığıyla mesajlaşarak para isteyeceğiniz kişiye iletin.

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