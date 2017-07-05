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Bizim Toptan’dan kârlı ve hızlı büyüme stratejisi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:23
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Bizim Toptan 2017’nin ikinci yarısında ve ilerleyen dönemlerde de, büyümeyi ön plana çıkaran bir model benimseyerek yatırımlara devam edecek.

Bizim Toptan'dan kârlı ve hızlı büyüme stratejisi
Bizim Toptan Satış Mağazaları’ndan KAP’a yapılan bildirimde Genel Müdür Hüseyin Balcı'nın göreve gelişi akabinde yılın ilk yarısına dair yaptığı değerlendirme yer aldı. 

“Yılın başında Yönetim Kurulu ve idari kadro değişiklikleri sonrasında, stratejik yaklaşımlar, odaklanma ve büyüme yapısını yeniden ele alınması çalışmaları başarıyla tamamlandı. Şirketin üç yıllık stratejisi gözden geçirildi ve büyümeyi ve karlılığı ön plana çıkaran bir model benimsendi. İlk çeyrekte yüzde 6,4 oranında küçülme gösteren şirketimiz, yılın ikinci çeyreğinde ise uzun vadeli plan ve programlarımız çerçevesinde yapılan değişikliklerin etkisinin nispeten ortaya çıkmaya başladığı bir dönem yaşadı. Bu toparlanmada, büyüme ve odaklanma stratejilerindeki değişikliklerin yanında sene başından itibaren açılan 5 yeni mağazanın da olumlu etkisi var. Yılsonuna kadar, fizibiliteleri olumlu sonuçlanırsa, 10 adet yeni mağaza açılması hedeflenmekte. Açılışı yapılan mağazalarımız, yakın gelecekte, bu karlı ve daha hızlı büyüme stratejimize hizmet etmeye başlayacak. Bu doğrultuda yatırımlara devam edilmesi planlanıyor” denildi. 

İŞLER PLANLANAN DOĞRULTUDA DEVAM EDİYOR 

Açıklamanın devamında, “İşlerimiz planladığımız doğrultuda ilerleme gösteriyor, yaptığımız ve gerekli durumlarda yapmaya devam edeceğimiz hisse geri alım programı da şirketimize olan inanç ve kararlılığımızı pekiştiriyor. Daha önce de kamuya açıkladığımız, şirketimizin birikmiş karlarından yapılacak sermaye artışı da başta ana hissedarımız olmak üzere hissedarlarımızın, mevcut kaynaklarımızın yatırımlarımıza yönlendirilmesi konusundaki kararlılığını gösteriyor. İkinci çeyrek sonuçlarını içeren mali tablolarımız açıklandıktan sonra, webcast ve internet sitemizde yer alan yatırımcı sunumu ile yatırımcılarımıza daha kapsamlı bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerine yer verildi.
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