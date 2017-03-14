"BİZ HOLLANDA'YI SREBRENİTSA KATLİAMINDAN TANIRIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı programında konuştu.

Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmadığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ha, Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Çünkü biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin, bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesi birileri için nasıl umut olmuşsa, emin olun bazı çevrelerin de kabusu oldu, Hollanda, Almanya gibi." diye konuştu.

'Aklını zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne de namusu'

Erdoğan, FETÖ mensuplarıyla ilgili, "Vatanını 1 dolara satacak kadar alçalan birinde namus, onur, haysiyet kalır mı? Allah aşkına, kendi silah arkadaşlarını dahi kalleşçe, alçakça katleden bir caniden artık ne bekleyebilirsiniz? Tabii ki hiçbir şey. Hainin ne insanlığı olur ne de arkadaşlığı. Aklını hoca kılıklı şarlatana zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne de namusu." dedi.

'Her şeyi kırıp dökmeye başladılar'

Erdoğan, "Eski Türkiye'ye alışanlar, bugünkü Türkiye'nin duruşunu kabullenemedikleri için aynen züccaciye dükkanına girmiş fil gibi kendi değerlerini, insan haklarını, uluslararası hukuku çiğnemeye, her şeyi kırıp dökmeye başladılar." diye konuştu.

"Saygısızlık uluslararası hukuka yapılmıştır"

Avrupa ülkelerine, meydanı faşistlere, yabancı düşmanlarına bırakmamaları gerektiğini, çok ciddi zararlar göreceklerini defaatle söylediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son bir haftadır yaşadıklarımız maalesef endişelerimizin haklılığını ortaya çıkarmıştır. İşte cumartesi gecesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza sergilenen saygısızlık, sadece Türkiye'ye, Türk milletine, bu milletin bir ferdine değil, uluslararası hukuka ve diplomasiye yapılmıştır."

"Kararlı duruş" çağrısı

Dünyaya, Avrupa'da yaşanan gelişmelere karşı kararlı duruş çağrısında bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Avrupa Birliği, kendisiyle işbirliği yapmak isteyenler için hukukun, insan haklarının, özgürlüklerin sembolü olmaktan da çıkmıştır. Avrupa, haydut devletlerin insafına terk edilemeyecek kadar önemli bir kıtadır. Bunun için tüm dünyayı, Avrupa'daki endişe verici gelişmeler karşısında daha duyarlı olmaya, kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyorum."

"Tüm itibarlarını yitirmişlerdir"

Hollanda'nın, devletler arası ilişkileri düzenleyen tüm teamülleri ayaklar altına aldığını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Devletler arası münasebetleri düzenleyen tüm teamüller, Viyana Sözleşmesi, Avrupa Birliği kriterleri, Hollanda yönetimi tarafından ayaklar altına alınmıştır. Avrupa'nın savunduğunu iddia ettiği demokrasi, ifade özgürlüğü, toplanma hürriyeti, kadına ve insana saygı gibi değerlerin milyarlarca insanın gözünde artık hükmü kalmamıştır. Hollanda'nın bu haydutluğuna sahip çıkan ülkeler de tüm itibarlarını yitirmişlerdir. Çıkmış Almanya'nın Şansölyesi, 'Ben Hollanda'nın yanındayım' diyor. Senin ondan zaten farkının olmadığını biliyoruz."

"Türk halkı oyunlarını başlarına geçirecektir"

Türk halkının, halk oylamasında en güzel cevabı vereceğini ifade eden Erdoğan, "Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, milletimizin basireti onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Türkiye'deki halk oylaması konusunda açıkça taraf olan, kampanya yürüten ülkelere hak ettikleri dersi milletimiz 16 Nisan'da sandık başında en güzel şekilde verecektir." dedi.

"O tuzağa düşmeyin"

Hollanda'da seçim yapılacağını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yarın orada seçim varmış, işte bir tane ırkçı başa güreşiyormuş, bir tane de şu andaki yönetimde bulunan parti, ikisi yarışıyormuş. Ben de buradan Hollanda'ya, Almanya'ya sesleniyorum. Türkiye'ye düşmanlık güdenlere; oralardaki tüm yabancılara, Müslüman kardeşlerime, Türklere diyorum ki, 'Gelin oylarınızı verirken sakın ha bu ikiliye oy vermeyin.' Açık net söylüyorum. Her ne kadar buradan hayır kampanyası için oralara gidenler varsa da o tuzağa düşmeyin. Bu çok başka bir şey. Türkiye'ye, Türk milletine, Türkiye'nin bakanına orada bu şekilde hareket edenler, bizim konsolosluğumuz bizim toprağımızdır uluslararası hukukta. Oraya o ülke müdahale edemez. O zaman Türkiye'deki büyükelçiliklerine de, konsolosluklarına da bizler mütekabiliyetle giriş çıkışı yasaklamış vaziyetteyiz."

"Bu faşizm tüm yabancıları olumsuz etkilemektedir"

Başta dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm platformları kullanarak yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile mücadeleyi daha da yoğunlaştıracaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Çünkü bu mesele artık sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Artık kirli yüzünü gösteren bu faşizm, Avrupa'da yaşayan tüm Müslümanları, tüm yabancıları olumsuz etkilemektedir." dedi.

Anadolu Haber Ajansı