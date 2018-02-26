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Bitcoin Düşüşü Telaşlandırmalı Mı?

Tıp doktoru, sağlık ekonomisi analisti ve uzmanı, Coin-Turk ortaklarından, Bitcoin teknik analiz uzmanı Dr. Güvenç Koçkaya Bitcoin fiyatlarıyla ilgili çarpıcı analizlerde bulundu.

Bitcoin Düşüşü Telaşlandırmalı Mı?

Tıp doktoru, sağlık ekonomisi analisti ve uzmanı, Coin-Turk ortaklarından, Bitcoin teknik analiz uzmanı Dr. Güvenç Koçkaya Bitcoin fiyatlarıyla ilgili çarpıcı analizlerde bulundu.

26 Şubat 2018 Pazartesi 12:15
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Bitcoin Düşüşü Telaşlandırmalı Mı?

Analist Dr. Güvenç Koçkaya Bitcoin fiyatlarının hep çıkmayacağı gibi hep düşmeyeceğini belirterek son haftalarda yaşanan düşüş trendinin Bitcoin yatırımcılarını üzmemesi gerektiğini kaydetti. Koçkaya şöyle devam etti; “Her ne kadar Bitcoin ve kripto değerler diğer konvansiyonel yatırım araçlarından farklı olsa da, günün sonunda tüm diğer yatırım araçları gibi kripto değerler de dünyanın temel para birimi haline gelmiş olan Amerika Birleşik Devletleri Dolarına (USD) göre hesaplanmaktadır.

Bu nedenle belirli aralıklarla piyasaya giren USD yatırımları, kar realizasyonlarını yapmaktadır. Bu kar realizasyonları olduğunda da genelde piyasanın küçük oyuncularının panik satışlarının da katılması ile hacimsiz ve aslında düzenlemesiz kripto piyasalarda şelale düşüşleri yaşanmaktadır. Keza bunun genellikle Ocak aylarında olduğuna dair analizimiz de yayınlanmıştı.

Bilindiği gibi konvansiyonel para piyasalarında yapılmış olan düzenlemeler nedeniyle aslında spekülasyonlar oldukça sınırlandırılmıştır. Hatta Türkiye gibi bazı düşük hacimli piyasalarda hisse senetlerinin günlük yüzdesel hareketliliği bile sınırlandırılmıştır. Ancak kripto-piyasaların esas üstünlüğü gibi gözüken anonimlik ve düzenleme dışı yapısı ne yazık ki spekülasyonlara son derece açık bir alan yaratmaktadır. İşte bu nedenlerle sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada muhtemelen konvansiyonel piyasalarda spekülasyonlar nedeniyle yasaklanmış yatırımcılar kripto piyasalarda işlem yapıyor olabilir.”

 

2013 yılından beri yaşanan düzeltmeleri sizin için derledik;

Düzeltme Başlangıç

Düzeltme Sonlanım

Düzeltme Başlangıç Fiyat

Düzeltme Sonlanım Fiyat

Düzeltme Öncesi Yükselme

Düzeltme Oranı

1 Aralık 2013

17 Aralık 2015

996.56

203.18

-%79

14 Temmuz 2015

25 Ağustos 2015

290.81

214.58

+%43

-%26

6 Kasım 2015

12 Şubat 2015

378.04

220.92

+%76

-41%

14 Temmuz 2015

25 Ağustos 2015

290.81

214.58

+%31

-%26

6 Kasım 2015

25 Kasım 2016

378.04

323.86

+%76

-%14

19 Aralık 2015

9 Şubat 2016

460,84

372.50

+%42

-%18

20 Haziran 2016

4 Ağustos 2016

744.34

571.07

+%99

-%23

4 Ocak 2017

15 Ocak 2017

1035.31

818.21

+%81

-%20

7 Mart 2017

26 Mart 2017

1242.28

962.64

+%51

-%22

12 Haziran 2017

16 Temmuz 2017

2770.33

1940.63

+%187

-%29

3 Eylül 2017

24 Eylül 2017

4572.79

3710.90

+%135

-%18

19 Aralık 2017

6 Şubat 2018

18158.16

7171.69

+%389

-%60

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