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Bişkek'te kargo uçağının düşmesi

20 Ocak 2017 Cuma 15:44
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden ikinci pilot Öndül'ün cenazesi, Konya'da toprağa verildi

Bişkek'te kargo uçağının düşmesi
KONYA (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden ikinci pilot Kazım Öndül, Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Öndül'ün cenazesi, yakınlarınca Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak Altuntaş Mahallesi'ndeki evine getirildi. Öndül'ün yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Öndül'ün cenazesi, mahallelilerin omuzlarında Altuntaş Merkez Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Öndül'ün cenazesi, gözyaşları arasında, 2008'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan yeğeni Muharrem Samur'un yanına defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası Öndül'ün oğullarından birinin de Türk Hava Yolları'nda pilot olarak görev yaptığı öğrenildi. Öndül'ün 2011'de 3'üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından emekli olduğu belirtildi. 

Törene, Öndül'ün ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Öndül'ün naaşının yakınında bulunan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen çelenk, siyasi partilerin çelenklerinin bulunduğu yere alındı.

Kazım Öndül'ün yeğeni Şevket Öndül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin sadece yakınlarının çelenklerini tabutun başında istediğini belirterek "Siyasi çelenkleri ise tabutun sol tarafına koyduk. CHP Genel Başkanının çelengini de o yüzden kaldırdık. Herhangi bir tepki için değil. Herkesin başımızın üstünde yeri var." dedi.

- "Uçuştan önce helallik istedi"

Öndül, amcası Kazım Öndül'ü kaybettiği için çok üzgün olduklarını söyledi.

Amcasının kadere inanan bir insan olduğunu vurgulayan Öndül, şunları kaydetti:

"Amcam vatanını seven, çok değerli bir insandı. Uçuşa gitmeden önce konuştuk, helallik istedi. Genellikle her uçuşundan önce arardı. Döndüğünde de 'Geldim' diye haber ederdi. Aile bağımız çok güçlüydü. Memleketimize sık sık gelip giderdi." 

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