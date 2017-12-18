'Birlikte Bir Numara Olmak Zirvesi' Gerçekleşti

Sahip olduğu distribütörlükler ve geniş ürün yelpazesiyle ‘iş ortaklarının en iyi iş ortağı olmak’ mottosu ile çalışan Gençpa Teknoloji Grubu, 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ortaköy Princess Otel’de çalışanlarına ve iş ortaklarına yönelik “Birlikte Bir Numara Olmak Zirvesi”ni gerçekleştirdi. Gençpa Teknoloji Grubu’nun paydaşlarıyla 2017 yılı iş sonuçlarını ve 2018 hedeflerini paylaşmak amacıyla düzenlediği motivasyon toplantısında; e-Dönüşüm, yenilik, hız, etkin iletişim, kaliteli hizmet, sonuç odaklılık ve müşteri memnuniyeti konularına da odaklanıldı. Zirvenin bir de sürpriz konuğu vardı. Paralimpik Dünya Şampiyonu milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu da etkinliğe katılarak zirveye giden yoldaki başarı hikayesini paylaştı.

Kayacan: “2017 yılında büyük bir başarı gösterdik”

Grubun gelecek hedeflerine ve şirket çatısı altında bir aile olmanın önemine değinen Gençpa Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Sadece 2018 yılı hedeflerimizi değil gelecek hedeflerimizi de paylaşmak için bu zirveyi gerçekleştiriyoruz. İstedik ki zirvemizi, imkansız gibi görünen başarıları imkanları ile değil, imkansızlıkları ile başaran bir isim onurlandırsın. Bu anlamda Paralimpik Dünya Şampiyonu milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu’nu zirvemizde ağırladık.

Kuruluşumuzdan bu yana iç iletişim anlamında şirket olarak büyük bir yol kat ettik. E-Dönüşüm’ün kaçınılmaz olduğu günümüzde yaşam boyu eğitime inanıyoruz. Bu anlamda şirket içi eğitimler bizim için çok değerli. Gençpa Teknoloji Grubu olarak 2017 yılında büyük bir başarı gösterdik. Bu başarıdan dolayı grup çatısı altında bizimle birlikte yoğun özveriyle çalışan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yolumuzda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Başarımızı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı olan 2023’te ise katlayarak sürdüreceğiz.”

Gençpa Teknoloji Grubu Hakkında

Gençpa Teknoloji Grubu, 2002 senesinden bu yana telekomünikasyon alanında satış hizmeti sunuyor. İş ortaklarına ve bayilerine sağladığı zengin ve yenilikçi ürün portföyü ile Türkiye’de faaliyet gösteren birçok global markanın dağıtıcılığında aktif rol alıyor. 2017 yılıyla beraber yeniden yapılanma sürecine giren Grup bünyesinde; Gençpa Teknoloji, 5K Teknoloji ve Genç İletişim şirketleri bulunuyor.

