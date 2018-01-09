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Birevim, yılı yüzde 100 büyümeyle kapattı

Türkiye ekonomisinin en önemli taşlarından biri olan gayrimenkul sektörü, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıran tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörü ise 2017 yılını yüzde 40 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor.

Birevim, yılı yüzde 100 büyümeyle kapattı

Türkiye ekonomisinin en önemli taşlarından biri olan gayrimenkul sektörü, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıran tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörü ise 2017 yılını yüzde 40 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor.

09 Ocak 2018 Salı 15:45
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Birevim, yılı yüzde 100 büyümeyle kapattı

Sektörün önemli oyuncularından Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, yılı yüzde 100 büyümeyle kapatacaklarını söyleyerek 2018 yılsonunda 26 yeni şubeyle 500 civarı aileye teslimat yaptıklarını söyledi.

Türkiye ekonomisinde lokomotif görevi gören gayrimenkul sektörü, 2017 yılının ilk 9 ayında geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre yüzde 10 civarında bir büyüme gösterdi. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 341 bin konut el değiştirirken, bu yılın ilk 9 ayı rakamları, yılsonunda sektörün 1 milyon 500 bin konut satışına,  kentsel dönüşüm projeleriyle de pozitif yönde ivme yakalan sektörün konut satışını 2 milyon seviyesine ulaştıracağı öngörülüyor. Gayrimenkul sektörünü yeniden yorumlayan tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörü ise 2017 yılını yüzde 40 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye’de tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Birevim ise 2017 yılının sonuna kadar 500 teslimat gerçekleştirerek yılsonu büyüme hedefi yüzde 100…

Çitçi: Sektör gelişimini kanıtlıyor
Rakamlara bakarak gayrimenkul sektörünün büyümesini sürdüreceğini söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çitçi, günümüzde var olan finansman modelleriyle aslında istenilen rakamlara tam olarak ulaşılamadığının altını çizdi. Konut satışlarının 2 milyon seviyelerine çıkması için tasarrufa dayalı faizsiz modellerin yaygınlaşması gerektiğini belirten Çiftçi, “Birevim olarak, birkaç yıl içinde tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektörünün giderek daha da büyüyeceğine inanıyoruz. 2017 yılında yüzde 40 büyüme sergileyen sektörün bu büyümeyle doğru orantılı olarak sektörde faaliyet gösteren firmaların sayısının da artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla sektörün daha büyük kitlelere ulaşılması neticesinde bu yöntemlerle ayda 100 bin kişinin ev sahibi olabileceğini inanıyoruz. Bizim sektörümüz geliştikçe sanıyorum inşaat sektörüne de bir hareket kazandırılacaktır. Çünkü insanlar tasarrufa dayalı modellerle ev sahibi olurken faiz ödemeyecek ve gidip istediği evi nakit olarak alabilecektir. Sektöre yeni oyuncuların katılmasının sektörü büyüteceğini ve tanınırlılığın her geçen gün daha da artacağını düşünüyoruz. Biz yeni kurumların açılmasına pozitif bakıyoruz” dedi.
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 15:53
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