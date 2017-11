Birçok yenilik new holland standında

New Holland, bu yıl 11.si düzenlenen Adana Uluslararası Tarım Fuarı’ndaki standında çiftçilere tanıttığı ürün ve hizmetleriyle, lider marka olarak tüm yeniliklerin ilk adresi olduğunu bir kez daha gösterdi. New Holland’ın tanıtım alanında çiftçiler, sahadaki tüm çalışmalarda işleri kolaylaştıran ve verimliliği artıran son teknolojiyle donatılmış traktörlerin ve yüksek performanslı iş makinelerinin yanı sıra çiftçinin krediye ulaşmasında büyük bir kolaylık sağlayan yeni bir finansal çözüm olan TürkTraktör Finans hizmetiyle de tanışıyor.

Çiftçiler aynı zamanda tanıtım alanında TürkTraktör’ün yeni sosyal bilinçlendirme projesi Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi’ne katılma fırsatını da elde ediyor.

Yeni traktörler ve yepyeni bir sosyal bilinçlendirme projesi

Fuar öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir: “Sahip olduğu iklim koşulları ve yüksek verimli topraklarıyla Adana, tarım ekonomisine ciddi katkı sağlayan bölgelerin başında geliyor. Adana bizler için de ayrı bir öneme sahip; bu nedenle de 11 yıldır düzenlenen bu fuara her zaman aylar öncesinden ve büyük bir özenle hazırlanıyoruz. Bu yıl da geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi Adana Uluslararası Tarım Fuarı’nda ziyaretçilerimizi yepyeni ürünlerimizle ve aynı zamanda benzeri olmayan çözümlerimiz ve hizmetlerimizle karşılıyoruz. Büyüyen bahçe tarımını da göz önünde bulundurarak üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yeni bahçe modelimiz New Holland T480B’yi, büyük bir heyecanla Adanalı çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.

TürkTraktör olarak ilk duyurusunu Adana Tarım Fuarı’nda gerçekleştirdikleri Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi projesi hakkında da konuşan Özdemir, tüm çiftçileri bu projeye katılmaya davet etti. İrfan Özdemir, “Bilinçsiz traktör sürüşünün ve tarım ekipmanları kullanımının neden olduğu kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğu noktasından yola çıkarak ‘Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi’ni başlattık. Bu önemli projemizle çiftçilerimize ve tüm traktör kullanıcılarına öncelikle güvenli sürüş bilinci aşılamayı, onlarla aynı çalışma alanlarını ve karayollarını kullanan vatandaşlarımızın güvenliğini artırmayı; aynı zamanda da tarım sektöründe yaşanacak her tür işgücü kaybı nedeniyle ulusal ekonomide ortaya çıkacak kayıpları azaltmayı hedefliyoruz. Dijital eğitimlerle başlayacak ve daha sonrasında sahaya da taşınacak eğitimlerle ve etkinliklerle devam edecek bu projemizi bugün buradan başlatıyoruz. Tüm çiftçilerimizi bu önemli çalışmamızın ilk adımı olarak hayata geçirdiğimiz dijital yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Standımızdaki teknolojik kiosklarda veya www.bilincliciftci.com adresinden yarışmaya katılan çiftçilerimiz hem eğitiliyor hem de sürpriz hediyelerden kazanabiliyorlar. Herkes için güvenli alanlar yaratmak ve hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığına bir kez daha dikkat çektiğimiz ‘Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketimizin’ sağlayacağı etki ile projemizin Türkiye’nin tamamının projesi olmasını diliyoruz.”

Türkiye’de bir ilk olan kredi finans çözümü

İrfan Özdemir, açıklamalarının sonunda sektörde ‘bir ilk’ olma niteliği de taşıyan TürkTraktör Finans çözümüne de değindi. Sektörün lider üreticisi olarak pazara çiftçilerin ürünlere daha rahat ulaşabilmesini sağlayacak inovatif çözümler de sunduklarını söyleyen Özdemir; bu yaklaşımla ortaya çıkan TürkTraktör Finans ile sağlanan kolaylıkları şöyle özetledi: “Çiftçilerimize alternatif bir finans çözümü olarak geliştirdiğimiz TürkTraktör Finans, en pratik ve hızlı kredi deneyimini yaşatıyor. Türkiye’de bu alanda sunulan ilk çözüm olma özelliğine de sahip bu hizmetimiz, Türkiye’nin dört bir yanındaki New Holland bayilerimiz üzerinden müşterilerimize sunuluyor. Bayilerimiz, TürkTraktör Finans ile müşterilerine anında finans hizmeti verirken; kendilerinin uygun koşullarla hızlı ve kolay bir şekilde kredi kullanmasına da aracılık edebiliyor. Çiftçimizin ihtiyacı olan krediyi ayaklarına getiren çözümümüz ilk etapta sadece traktör kredilerini kapsarken; artık tarım ekipmanları grubunda biçerdöver, silaj, balya gibi büyük tarımsal ekipmanları, iş makineleri grubunda da tüm ekipman gruplarını kapsıyor. Yani çiftçilerimiz bu hizmetimizle artık ihtiyaçları olan traktörleri, tarımsal ekipmanları veya iş makinalarını kolaylıkla satın alarak, tarlalarına dönebilecek.”

Bağ-bahçe ile uğraşan çiftçilerin yeni tercihi New Holland T480B, Akdeniz’in tarım merkezi Adana’da

New Holland, Türkiye’de üretilen ve en çok tercih edilen traktörlerden biri olan T480’in, bağ ve bahçe uygulamaları için tasarlanmış bahçe modeli T480B’yi Adana Tarım Fuarı’nda çiftçilerin beğenisine sundu. Büyüyen bahçe tarımı göz önünde bulundurularak üretilen T480B, bahçe tarımı için ideal ölçüleri, tüm modellerde standart olarak sunulan ileri-geri mekik kolu, modern çizgilere sahip kaporta dizaynıyla sınıfında yeni standartları belirliyor.

Adana Tarım Fuarı’ndaki standında yepyeni New Holland T480B serisine ek olarak, yenilenen New Holland TD4B serisi, TT4.75, New Holland T7, T6 Auto CommandTM Tier 4B ve TR 5 serisi traktörler de yer alıyor. Tanıtım alanında traktör modellerinin yanı sıra tarımda kullanılan ve fuarlarda ziyaretçiler tarafından ilgi gören iş makineleri de sergileniyor. New Holland standına gelen ziyaretçiler aynı zamanda sektöründe ilk olan ve yapılan yeni çalışmalarla TR6 serisinin bilgi ve videolarının da dahil edildiği Kare Kodlu Dijital Kullanım Kılavuzu’nu da deneyimleyebiliyorlar. Kullanıcılar akıllı telefon ve tabletlerinin kameraları ile kare kodları okutarak doğrudan ihtiyaç duydukları konu hakkındaki videoya erişim sağlayabiliyorlar.

Basın Bülteni