Bir "one minute" da Macron'a!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeden objektiflere yansıyan görüntülerde; Erdoğan'ın, elini Macron'un omuzuna attığı ve bir şeyler söylediği görülüyordu.

Erdoğan'ın, Macron'a karşı oldukça sert bir konuşma yaptığı, adeta fotoğraflardan okunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte o görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Görüşmenin olumlu geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Sayın Macron 'Niye bana bunları söyledin' falan demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; 'Bak' dedim, Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın." ifadelerini kullandı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

G-20 zirvesi sonrası basın toplantısı yapan Macron, Erdoğan'la Suriye konusunu görüştük." demişti.

İklim konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Macron, şöyle konuştu: "ABD hariç G20 ülkeleri Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığını belirtti. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile İstanbul'da Suriye'ye ilişkin düzenlenen zirveyi görüştük. Liderlerin Birleşmiş Milletler'de verdiği sözleri yerine getirmesi şartıyla yazın sonunda veya sonbaharın başlangıcında bu zirveyi aynı formatta gerçekleştirmeyi istiyoruz."

Macron, G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, iklim konusunu ve İran'ı ele aldıklarını dile getirdi.

Görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda Macron'un Erdoğan'a adeta hayran hayran bakışı dikkat çekmişti.

"ÖNCELİĞİMİZ TANSİYONUN DÜŞMESİ"

Emmanuel Macron, İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir." dedi.

Avrupa ülkelerin İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını hedeflediğini belirten Macron, İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmaması gerektiğini söyledi.

Macron, "Yapacağımız şey yaptırım uygulamak değil. 2015'te imzalanan anlaşmayı yerine getireceğiz. Buna paralel olarak yeni bir anlaşma imzalamak için yeni bir diyalog oluşturmak gerekiyor." dedi.