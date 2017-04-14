"BİR MACERAYA ATILMAYALIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Feriye Palace'ta düzenlediği basın toplantısında, Anayasa tartışmaları gündeme geldiği tarihten itibaren "Neden değiştirmek istiyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini dile getirerek, "Anayasa değişikliğinin mimarı iki partiden beyhude yanıt bekledim. 'Neden?' dedim, izah yerine hakaret işittim. İşsizlik, terör gibi devasa sorunlarımız dururken, 'Neden şimdi?' diye sordum, terörist, hain olmakla suçlandım. 'Darbeye karşı dimdik duran TBMM'yi neden büyük ölçüde işlevsiz bırakıyorsunuz? diye sordum, 'Sen de darbecisin' iftirasına başvurmalarını hayretle ve üzülerek izledim." diye konuştu.

"Suriyeliye sınavsız üniversite hakkı"

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı da seçilen bir partinin genel başkanının meclisi feshedebileceğini, OHAL ilan edip, kararname ile ülkeyi yönetebileceğini, milletin vergilerini "keyfince" harcayabileceğini anlatarak, "Bu saydıklarımın tamamına tek bir adam sahip olmak istiyor, ama tek bir sorudan korkuyor. 'Neden?" dedi.

Partili cumhurbaşkanının hem ilin valisini, hem partisinin il başkanını atayacağını, siyasi rakiplerini yargılayacağını, hakim ve savcıları atayacağını, TSK'ya başkomutanlık yapacağını, siyasetin kışlaya gireceğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu güzel ülkeyi, yüce milleti illa ki' biz' ve 'onlar' diye bölmek, bazılarını kayırıp, diğerlerini ayırmak ısrarı neden? Oysa unutmamamız gerekir, asırlık Cumhuriyet rejimi sayesinde benim gibi köy çocukları genel müdür, genel başkan oldu. Binali Bey gibi başbakanlık, merhum Bayar, Özal, Demirel gibi cumhurbaşkanlığı yaptı. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum, AK Partili, MHP'li, HDP'li, Vatan Partili, Saadet Partili yurttaşlarım; gelin cumhuriyeti koruyalım. Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım. Biricik evlatlarımızın istikbalini kumar masasına sürmeyelim. Fırsat eşitliğini, adalet önünde eşitliği, vergimizin hesabını sorma hakkını bir çırpıda tek bir oyla feda etmeyelim. Eğer bu ülkede yeni bir hanedan gerekiyorsa hep birlikte soralım. Neden?' Adı sanı olmayan bir millet mi olalım. Neden? Bizim evlatlarımız Arap çöllerinde şehit olurken, Suriyeliye sınavsız üniversite hakkı veriliyor. Neden? 'Önce siz anayasa değişikliğine evet deyin, sonra Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz' diyorlar. Neden? Hanedana askerlik yapmadan vekillik hakkı tanınması hangi vicdana sığıyor? Neden diye düştük yollara maalesef yanıtını alamadan sandığa gidiyoruz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ile 17 temel soruyu sorduklarını hatırlatarak, vatandaşlardan vicdanlarına sorup, "evet" veya "hayır" oyu kullanmalarını istedi.

Anadolu Haber Ajansı