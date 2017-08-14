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BİR HAFTADA 43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:19
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Güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yürütülen operasyonlarda 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.

BİR HAFTADA 43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-14 Ağustos'ta yurt genelinde güvenlik güçlerince bin 201 operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 319, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 87, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 267, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da üç zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Şırnak, Tunceli, Muş, Hakkari ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 15 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 15 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 2 ton 780 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 37 el bombası, 33'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 47 silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları
Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik son bir haftada 79 ilde bin 942 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 132 kilogram esrar, 152 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 16 bin 856 uyuşturucu hap ile 2 milyon 268 bin 910 kenevir bitkisi, 671 bin 370 paket kaçak sigara ve 47 ton 293 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 bin 809 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 33 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 151 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 682'si denizlerde olmak üzere 4 bin 879 kişi yakalanırken, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 182 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 2 bin 703 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen bin 264 kişiden 152'si gözaltına alındı.

Asayiş ve trafik denetimleri
Açıklamada 9 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi"ne ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla 2 bin 731 kontrol noktasında yapılan uygulamaya toplam 8 bin 460 personel katıldı. 183 bin 505 araç ve sürücü kontrol edilirken 5 milyon 916 bin 594 lira cezai işlem uygulandı, 3 bin 690 araç trafikten men edildi.

Anadolu Haber Ajansı
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