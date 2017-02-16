Bir ‘ev’ ile geleceğinize yatırım yapın

Ülkemizde konut kredisi kullanmadan ev sahibi olmak ise neredeyse imkansız hale geldi. Konut kredisi faizleri çok yüksek olduğundan düşük ve orta gelir grubunda bulunan aileler, konut sahibi olmakta zorluk yaşıyor ve genellikle bu ihtiyacını gideremiyor.



Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasındaki engel ‘bireysel motivasyon’

İnsanlar, bütçesine göre konut almak istiyor ve bunun için 10 yıl, 20 yıl gibi bir sürede birikime yönelerek gayrimenkul almak için çaba gösteriyor. Türkiye genelinde hane halkının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamalarının alması sebebiyle para biriktirmek de neredeyse imkansız hale gelebiliyor. Kentsel dönüşüm sonucunda hali hazırda üretilen konutların ağırlıklı olarak yüksek gelir gruplarına hitap ettiğini belirten Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, dar gelirli vatandaşlar için kentsel dönüşümden sonra şartların daha da zorlaşacağını söyledi.

Bireysel olarak tek başına birikim yapmanın motivasyon açısından zor olduğunu ifade eden Çiftçi, “Günümüzde banka kredisi veya başka finansman araçları kullanarak ev sahibi olmak çok zor. Mevcut finansman araçları malesef çoğunlukla üst gelir grubunun kredi kullanmasına imkan tanımaktadır. Her 100 aileden ancak 25-30 kişi banka vb finansman araçlarını kullanarak ancak ev sahibi olabilirken, dar ve orta gelirli ailelerimiz başta kredibilite sorunlarından dolayı hizmet alamama, peşinat zorunluluğu, yüksek maliyet ve dolayısıyla yüksek taksitler nedeniyle ev sahibi olamayan milyonlarca ailemiz var.”



“Mevcut ev alma yöntemlerine kıyasla alınan evin daha ucuza mal edilmesini sağladık”

Birevim ana profilinde dar ve orta gelir grubunda bulunan aileler olduğuna işaret eden Çiftçi, aileleri bir şekilde tasarrufa yönlendirerek ev sahibi olmalarına yardımcı olduklarını söyledi. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Ülke olarak ‘bizim tasarruf yapmaktan başka çaremiz yok’. Bu nedenle biz öncelikle, birey ne kadarlık gayrimenkul almak istiyor, bunu tespit ediyoruz. Bütçesine uygun bir ödeme planı oluşturuyoruz. Bu farkındalıkla ve Birevim yöntemleriyle, tasarrufa dayalı ev sahibi olma yöntemleriyle milyonlarca insanın duygularına tercüman oluyoruz. Faizsiz ve hiç fark ödemeden ev almak isteyen binlerce insanın bir araya gelmesi için farklı sistemler oluşturduk. Ev almak isteyenler lehine pek çok yeniliği hayata geçirdik. Evinizin borcunun olması gerekenden daha kısa sürede bitmesi için düzenlemeler yaptık. Konut değerine endeksli yepyeni bir ev alma yöntemini hayata geçirerek satın alacağınız evin enflasyon etkisiyle yüksek fiyat hareketlerinden olumsuz olarak etkilenmemesini sağladık. Aslında yeni düzenlemelerle bankalar faiz indirimlerine gitti. Fakat ülkenin alım gücü belli. Yüzde 70’lik bir kısım bireysel birikimleriyle, gayrimenkul sahibi olamıyor. Bu nedenle Birevim olarak, taksitli ev alma yöntemlerinde 120 ay taksit seçeneği 160 aya çıkartarak, ev sahibi olmak isteyenlerin gönlüne bir nebze su serptik” dedi.