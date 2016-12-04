Biota, 5. mağazasını Diyarbakır’da açtı...

İstanbul dışında, bayilik sistemi üzerinden ilk Biota mağazasını Diyarbakır’da açtıklarını belirten Biota Laboratuvarları Satış Direktörü Engin Deniz Acemoğlu, “şirket mağazalarımızın yanı sıra bayilik sistemi üzerinden mağaza zincirimizi büyütüyoruz. Bayilik sistemi üzerinden mağaza açmaya yönelik çok sayıda talep alıyoruz ve bu talepleri değerlendiriyoruz” dedi.



Türkiye’de ilk kez dermokozmetik, kişisel bakım, makyaj ürünleri, vitamin ile mineralleri bir arada sunan mağazacılık konsepti ile Biota Laboratuvarları’nın perakende markası Biota 59 Elements mağaza zincirini büyütüyor. Biota 59 Elements, İstanbul’da Kozyatağı Carrefour, Tepe Nautilus, Maltepe Park AVM ve Optimum AVM’den sonra 5. Mağazasını Dişarbakır’da Ceylan Karavil Park AVM’de açtı. Diyarbakır mağazası, Biota Laboratuvarları’nın bayilik sistemi üzerinden açılan ilk mağazası oldu. Mağazada, açılışa özel indirim kampanyası uygulanmaya başlandı. Biota 59 Elements’in CeylanKaravil Park AVM’de gerçekleştirilen mağaza açılışında bir konuşma yapan Biota Laboratuvarları Satış Direktörü Engin Deniz Acemoğlu, market ve eczane kanalından sonra, satış zincirine bir yıl önce mağazacılığı eklediklerini belirtti. Acemoğlu, “İstanbul dışında, bayilik sistemi üzerinden ilk mağazamızı Diyarbakır’da açtık. Kendi şirket mağazalarımızın yanı sıra bayilik sistemi üzerinden mağaza zincirimizi büyütüyoruz. Bayilik sistemi üzerinden mağaza açmaya yönelik çok sayıda talep alıyoruz ve bu talepleri değerlendiriyoruz” dedi.



Acemoğlu: “Bitkilerden gelen mucizeye inanıyoruz.”

Biota mağazası ile Türkiye’nin bölgenin turizme açılan en büyük illerinden biri olan Diyarbakır’da istihdamına ve bölge insanının bitkisel ürünlere olan kişisel bakım ürünleri ihtiyacını karşılamaktan son derece memnuniyet duyduklarını kaydeden Engin Deniz Acemoğlu, bölge tüketicilerini Biota’nın bitkisel bazlı ürünlerini kullanmaya davet etti. Acemoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Biota ürünlerinde 250’nin üzerinde farklı çeşitte bitki kullanıyoruz. Dünyada ürünlerinde en fazla bitki kullanan dermokozmetik şirketiyiz. Bitkilerden gelen mucizeye inanıyoruz. Şirketimizin uzmanlık alanları arasında; leke, sivilce, tüy dökücüler, saç dökülmesi, antiaging gibi dermokozmetik ürünler var. Bunun için arge’ye ve inovasyona sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Arge’ye yaptığımız yatırımın tutarı yıllık 3 milyon Euro’dur” Acemoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Biota insan ve tabiatın işbirliğinden doğacak güce inanmakta, bilimi yanına alan ve topraktan bitkilere geçen 59 elementi kullanarak insan sağlığı, güzelliği için çalışmaktadır. Anadolu’nun zengin bitki örtüsünün yanı sıra Türk bilim adamları ve dermatologlarına güvenen Biota, bitkilerden gelen sağlık ve güzelliği insanların hizmetine sunmaktadır. Bizim farkımız ürünlerimizin bitkisel olmasıdır. insan doğal bir varlıktır ve biz bitkilerin iyileştirici gücüne inanıyoruz.”



Fikret Özgüler: “Güneydoğu’daki mağaza sayımızı 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.”

Mağaza sahibi Fikret Özgüler de, 20 yıldır sağlık sektöründe görev yaptığını, bu süre zarfından Biota ile tanıştığını ve Diyarbakır’da mağaza açmaya karar verdiğini söyledi. Diyarbakır’da bitkisel ürünlere yönelik talebin yoğun olması üzerine mağazayı açmaya karar verdiğini dile getiren Özgüler, şöyle konuştu:

“Ekonomik konjonktürün çok pozitif görünmemesine rağmen mağaza yatırımını yapmayı istedik. Mağaza sayımızı artırmayı planlıyoruz. Diyarbakır’daki işsizlik oranlarını bir nebze de olsa katkı sunmayı istiyoruz. Güneydoğu’daki mağaza sayımızı orta ve uzun vadede 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum.”