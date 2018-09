Bingöl’ün ilk Mardin’in ikinci Cinemaximum’u Açıldı!

Son dönemde Türkiye’nin dört bir yanında açtığı sinemalar ve yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren CGV Mars Entertainment Group, Bingöl ve Mardin’de ardarda açılışlar yaptı. Kurulduğu günden bu yana Türk film severlere birçok ilki yaşatan şirket, Bingöl’ün ilk Cinemaximum’u olan Cinemaxium Kalium’u, 28 Eylül Cuma günü CGV Mars Entertainment Group CEO’su Dong Won Kwak katılımıyla düzenlenen törenle açtı. Hemen ardından Mardin’de Cinemaximum Movapark’ı sinemaseverlerin hizmetine açan şirketin 2018 yılı boyunca sadece Doğu ilerine yaptığı yatırım 24 milyon TL’yi buldu.



Türkiye’nin her yerine dünya standartlarında sinema hizmeti götürmeyi ve kültürel gelişmişliğin bir göstergesi olan sinema izleme kültürünü Türkiye’nin her iline yaymayı ilke olarak benimseyen CGV Mars Entertainment Group, yeni yatırımlarına Bingöl’ü de ekledi. Bingöl’ün ilk Cinemaximum’u olma özelliği taşıyan Cinemaximum Kalium, Bingöllü sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı. CGV Mars Entertainment Group CEO’su Dong Won Kwak ev sahipliğinde 28 Eylül Cuma günü düzenlenen açılış törenine Bingöl Valisi Ali Mantı ve Bingöl il protokolü katıldı. Mardin Movapark AVM’de de halkın geniş katılımı ile gerçekleşen açılış kentte yankı uyandırdı. Her iki ilde de Bücür, Göktaşı ve The Predator filmleri açılışa özel gün boyunca ücretsiz olarak gösterilirken, CGV Mars Entertainment Group yeni sinemalarında hafta boyunca çok özel kampanyanlar ile film severleri ağırlayacak. Hem Bingöl’de hem de Mardin’de öğrenciler hafta boyunca %50 indirimle sinema keyfini doyasıya yaşarken, ailelere özel kampanyada ise 2 bilete 3 kişi film keyfini paylaşacak.

“Türkiye’nin dört bir yanına dünya standartlarında sinema hizmeti götürmeyi planlıyoruz”

Bingöl’ün ilk Cinemaximum’unu açtıklarından dolayı memnuniyetini dile getiren CGV Mars Entertainment Group CEO’su Dong Won Kwak yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:“CGV Mars Entertainment Group olarak, Doğu’da Erzurum, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman’ın ardından Bingöl’de de ilk açılışımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölge ayırt etmeksizin Türkiye’nin dört bir yanında konforu ve teknolojisiyle öne çıkan dünya standartlarında sinema hizmetini sunmak istiyoruz. Özellikle Anadolu ve Doğu illerinde açılan ya da satın alınması planlanan lokasyonlardaki yatırımlarımızda kâr amacından ziyade ülkenin her yanına beklentilerin üzerinde sinema hizmeti götürmeyi planlamaktayız. Yatırımlarımızın yüzde 48’ini Anadolu ve Doğu illerine yapmış bulunmaktayız. Asıl hedefimiz, sinemanın sadece sinema olarak kalmayıp çeşitli eğlence ve kültür değerlerini bir araya getirerek bölgenin kalkınmasına destek vermek. Cinemaximum Bingöl’ün bölgenin sosyal ve kültürel hayatına da önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm Bingöllü sinemaseverlere hayırlı olsun.”

Bingöl Valisi Ali Mantı ise CGV Mars Entertainment Group’a Bingöl’ü tercih ettikleri için teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Güney Koreli bir şirketin buraya yatırım yapması bizi ayrıca duygulandırdı. Ortak tarihimiz olan bir ülke. İnşallah bu yatırım Bingöl’ümüze hayırlı olur. Bu yatırım ve iş birliği için CGV Mars Entertainment Group’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

2018’de sadece Doğu illerine yaklaşık 24 milyon TL sinema yatırımı

2016 yılında 800 milyon dolarlık rekor yatırımla Güney Kore’nin en büyük mutliplex sinema zincirine katılan CGV Mars Entertainment Group 2 yıl gibi kısa sürede mevcut illerinde yaptığı açılışların yanı sıra 5 yeni ile markasını götürdü. Sinema izleyicisine ayrıcalıklı hizmet kalitesi, farklılaştırılmış salonları ve içerikleriyle üstün bir sinema keyfi sunmayı amaçlayan CGV Mars Entertainment Group, Türkiye’de 37 şehirde bulunan 100’e yakın Cinemaximum sinemasında film severlerle buluşuyor. Anadolu ve Doğu illerine ağırlık veren CGV Mars Entertainment Group’un 2018’de Doğu illerinde açtığı sinemaların toplam yatırımı ise yaklaşık 24 milyon TL değerini buluyor. CGV Mars Entertainment Group, aynı zamanda Cinemaximum salonlarındaki 4DX, Starium, ScreenX, IMAX gibi ileri düzey film teknolojilerini Türkiye ile buluşturan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıyor.

CGV Mars Entertainment Group Hakkında:

2016 yılında CJ Güney Kore’nin en büyük multiplex sinema zinciri bünyesine katılan CGV Mars Entertainment Group, Türkiye’de sinema izleyicisine üstün hizmet kalitesiyle sinema keyfi sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 4DX, Starium, ScreenX, IMAX gibi gibi ileri düzey film teknolojilerini Türkiye ile ilk buluşturan şirket olan CGV Mars Entertainment Group, konforlu, özelleştirilmiş koltuklarının yer aldığı Gold Class ve Tempur salonları ile de farkını ortaya koymaktadır. Cinemaximum salonları ile dünya standartlarındaki teknolojiyi; konfor, ergonomi ve üstün hizmet anlayışı ile birleştiren CGV Mars Entertainment Group, sunduğu avantajlı kampanyalar ve CGV Cinema Club ile sinema keyfini herkesle buluşturmayı hedeflemektedir. CGV Mars Entertainment Group Türkiye genelinde 876 salonu ve 120.781 koltuk sayısı ile Türk filmseverlere hizmet sunmaktadır.