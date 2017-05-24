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BİNGÖL'DE ŞEHİT EDİLEN 33 ER ANILDI

24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:22
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Terör örgütü PKK mensuplarınca 24 yıl önce şehit edilen 33 asker için Anıttepe'de anma töreni düzenlendi

BİNGÖL'DE ŞEHİT EDİLEN 33 ER ANILDI
 BİNGÖL (AA) - Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından 24 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı.

Bingöl Elazığ karayolunun Bilaloğlu köyü mevkisinde, 24 Mayıs 1993'te terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen 33 eri anmak için Anıttepe'de tören düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, 24 Mayıs 1993'te şehit edilen 33 askeri anmak için toplandıklarını belirterek, bu toprağın ve vatanın her karışının şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.

"Onları bir kez daha bu milletin hafızasından hiç silinmeyecek bir şekilde kazınmış olan bu acı hatırayı, elim hadiseyi bir kez daha yerinde andık." diyen Köşger, bu toprağın kolay vatan kılınmadığını, bu uğurda çok şehitler ve gaziler olduğunu, çok büyük mücadeleler verildiğini, badireler atlatıldığını belirtti. Köşger, şöyle devam etti:

"Artık terörün sonuna gelindiğini, bu kahpe terörün bitmek üzere olduğunu, bunların buralardan ülkemizden sıyrılıp gideceklerini, kahraman silahlı kuvvetlerimizle, korucularımızla, polislerimizle topyekün yürütülen mücadelenin zaferle taçlanacağını hissediyorum. İnşallah ülkemiz tekrar huzura kavuştuğunda şehitlerimiz de rahat edeceklerdir."

- "İdam cezasının bir an önce getirilmesini istiyoruz"

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan da silahsız 33 askerin pusuya düşürülerek şehit edildiğini anımsatarak, terör örgütünün yıllarca Kürt, Türk, Zaza, Arap, asker, polis, korucu ve sivil ayırımı yapmadan binlerce vatan evladını şehit ettiğini kaydetti.

"Bingöl'ü seçmelerindeki neden teröre destek vermeyen Bingöllüler ile diğer illerinde yaşayan insanları birbirlerine düşürmekti." diyen Tan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ABD'nin verdiği silahlarla terör örgütü ülkemizde belki yüzlerce polis, asker ve vatandaşımızı şehit edecek. Bu desteği şiddetle kınıyoruz. Ayrıca idam cezasının da bir an önce getirilmesini istiyoruz, bu da şehit ailelerinin haklı bir talebidir." 

49. Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Yarbay Deniz Dönmez ise konuşmasına şehit 33 askerin adını okuyarak başladı.

Dönmez, "Okuduğum isimler, intikal halindeyken bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 33 silahsız ve 20'li yaşlarda gencecik vatan evlatlarının adlarıdır. Törenle amacımız, bu hain saldırıyı değil, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve feda eden, aziz şehitlerimizi asla unutmadığımızı ve ebediyete kadar da unutmayacağımızı hatırlatmaktır." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından tören, 33 askerin temsili mezarlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Törene, 49. Komando Tugay Komutanı Albay Hakan Bayer, Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Koç, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Anadolu Haber Ajansı
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