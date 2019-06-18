Binali Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul

Cumhur ittifakının İBB adayı Binali Yıldırım Ordulularla buluştu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Ordu sivil toplum kuruluşları, dernek başkanları katıldı. Binali Yıldırım Ordu yerel sivil toplum kuruluşlarının belediyeden beklentilerini dinledi. Ardından da 23 Haziran'da seçilmesi halinde hemşehri derneklerine önem vereceklerini vurguladı toplantıya Ordu'nun Altınordu, Fatsa, Mesudiye, Gürgentepe, Kabadüz,Ulubey, Çatalpınar, Perşembe belediye başkanları katıldı. Ayrıca Ordu'nun sivil toplum kuruluşlarında görev almış tanınmış kişileri de iştirak etti. Toplantıda Ordulu olan İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ile Ordu milletvekilleri Dr.Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı da hazır bulunduğu sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmalarından sonra söz alan İsmet Uçma bu son haftayı çok iyi değerlendirelim herkese ulaşalım dedi.

İstanbul'da 525 bin nüfusu ile Ordulular en kalabalık hemşehri gurubu olarak Sivas ve Kastamonu'da sonra 3. sırada yer alıyor. Ordulular Yıldırım'dan, Mahmutbey ve Ataşehir gişelerinin şehir dışına taşınmasını, şehir içinde çakarlı araba kullananların bu yetkilerinin kaldırılmasını talep etti. İstanbul'da çok sayıda insanın yaşadığını ve bu kişilerin eşit hizmeti engellediğini söylediler.

İstanbul'da bulunan Ordulu STK temsilcilerinin konuşmalarından sonra Binali Yıldırım da şu açıklamalarda bulundu:

"Hemşehri dernekleri dahil olmak üzere dernek, vakıf, federasyon toplam 23 bin sivil toplum örgütü var. Bunların her biriyle teker teker bir araya gelmek, bu kısa zaman içerisinde pek mümkün olmuyor. O bakımdan iller bazında hatta meslekler bazında zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz değerlendirmeler yapıyoruz. İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir. Biz de bugün Ordu ilinden olup İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi temsilen; siyasetçileri, dernek başkanları, belediye başkanları ve diğer sivil toplum örgütlerini burada misafir ediyoruz. Bu konuları ele alacağız değerlendireceğiz."

Açıklamanın ardından Binali Yıldırım'ın Ordulu STK başkan ve temsilcileriyle olan toplantısı basına kapalı devam etti.