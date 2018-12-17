Müsiad Temsilcisi Fadıl Başardan anlamlı hediye

Binali Yıldırım Gülbaba Türbesini ziyaret etti.

Gül Baba Türbesinde Eller Semaya Açıldı. Türbenin içerisinde Meclis Başkanımız Binali Yıldırımile Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar Gül Baba ve tüm

şehitlerimiz için dua ettiler. Türbede dua sonrası Vakıf Başkanı Adnan Polat Binali Yıldırım'a ziyaretin anısına plaket hediye ederken, Fadıl Başar da Macaristan'da işadamlarımıza klavuz olan kendi yazdığı kitabı hediye etti. Müsiad olarak Macaristan'da günümüz itibariyle 41 Türk şirketin kuruluşunu gercekleştiklerinin bilgisini veren Fadıl Başar kiabının da bu konuda tüm yatımcılara klavuzluk ettiğinin bilgisini verdi.Vakfın kafeteryasında çok samimi geçen sohbetin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Galiçya Cephesi Şehitliğini ziyaret için türbeden ayrıldı.

Galiçya Cephesi Şehitlini Ziyaret



Budapeşte'de 480 şehidimizin yattığı 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliğini ziyaret eden Meclis Başkanı Binali Yıldırım kendisini bekleyen vatandaşlarımızla da burada ayaküstü bir süre sohbetti.