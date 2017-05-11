Billur Tuz Özel Tasarım Ambalajıyla Şimdi Sofranızda



Billur Tuz’un Ege denizinin saf ve berrak suyunun doğal şartlarda güneş ve rüzgar sayesinde buharlaştırılmasıyla elde edilen iri taneli tuzlardan, yıkama yöntemi ile üretiliyor. Mineral açısından zengin Himalaya Tuzu ise Pakistan’ın en iyi üreticilerinden ithal edilerek, Billur Tuz tesislerinde paketleniyor.



PRATİK VE ŞIK

Billur Tuz’un öğütme Deniz tuzu ve Himalaya tuzu, cam şişesi ve seramik öğütme mekanizması sayesinde pratik ve şık kullanım ayrıcalığı sunuyor. Yeniden doldurulabilme özelliğine sahip sağlıklı ve dayanıklı ambalaj, Billur Tuz’un refil paketleriyle uzun yıllar kullanılabiliyor.



Billur Tuz Hakkında:

Türkiye'nin ilk ve en büyük rafine tuz fabrikası rafine Billur Tuz San. A.Ş. 1964 yılında İzmir'de faaliyete geçmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin tek rafine deniz tuzunu üreten, Rafine Billur Tuz San. A.Ş. ham tuz ihtiyacının tamamını, İzmir Çamaltı Tuzlası'ndan karşılamaktadır. Çamaltı Tuzlası çevre kirliliğinden etkilenmeyen bir bölge olan İzmir Kuş Cenneti'nin yanında yer almaktadır. Türkiye'nin rafine tuz alanında en iyi, en güvenilir ve sektörün her zaman tartışılmaz lideri olan Billur Tuz, yıllık 12.000 ton olan kapasitesini, günümüzde kurulu 4 rafine tesisi ile 200.000 tona çıkartmıştır. 53 yıldır kalite ve hijyene özen göstererek, Türk damak tadına uygun olarak üretilen Billur Tuz, farklı ve zengin ürün çeşitliliği mutfaklarımızın ve sofralarımızın tuzu olmaya devam edecek.

Tuz deyince ilk akla gelen marka olan Billur Tuz, sağlıklı ve zengin ürün yelpazesine bir yenisini daha ekliyor. 53 yıldır kalite ve hijyene özen göstererek, Türk damak tadına uygun olarak üretilen Billur Tuz, sofraları bu kez öğütme Deniz tuzu ve Himalaya tuzu ile buluşturuyor.