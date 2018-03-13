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Bilgisayar ve tablet pazarında yeni oyuncu: iLife Digital

Türkiye’nin teknoloji sağlayıcısı Arena, bilgisayar üreticisi iLife Digital Technologies’i Türkiye’ye getiriyor. İlk aşamada, ultra ince notebooklar ve 2’si 1 arada dönüşebilir tabletler ile taşınabilir hepsi bir arada bilgisayarları Türkiye pazarına sunulacak. ABD merkezli tüketici elektroniği markası iLife, yüksek performanslı ve ulaşılabilir fiyatlı ürünleriyle tanınıyor

Bilgisayar ve tablet pazarında yeni oyuncu: iLife Digital

Türkiye’nin teknoloji sağlayıcısı Arena, bilgisayar üreticisi iLife Digital Technologies’i Türkiye’ye getiriyor. İlk aşamada, ultra ince notebooklar ve 2’si 1 arada dönüşebilir tabletler ile taşınabilir hepsi bir arada bilgisayarları Türkiye pazarına sunulacak. ABD merkezli tüketici elektroniği markası iLife, yüksek performanslı ve ulaşılabilir fiyatlı ürünleriyle tanınıyor

13 Mart 2018 Salı 12:24
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Bilgisayar ve tablet pazarında yeni oyuncu: iLife Digital

Türkiye’nin teknoloji sağlayıcısı Arena, lider teknoloji markalarından birini daha tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. En büyük 6’ncı bilgisayar üreticisi olan ABD - Miami merkezli iLife Digital, Arena aracılığıyla Nisan ayından itibaren perakende zincirlerinde satışa sunulacak.

Yüksek performans ulaşılabilir fiyat
İlk etapta iLife’ın ultra ince notebookları, 2’si 1 arada dönüşebilir tablet bilgisayarları ile hepsi bir arada bilgisayarları tüketiciyle buluşacak. Ardından markanın akıllı telefonları, tablet bilgisayarları, sanal gerçeklik ve akıllı saat ürünleri gibi çeşitli teknoloji ürünleri 2018’in 3. çeyreğinde raflarda olacak.

Herkes için teknoloji
iLife Digital Technologies, insanların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünlerin araştırılması, tasarımı, pazarlanması, satışı ve desteklenmesine yönelik bir donanım + yazılım + hizmetleri şirketidir ve dünyanın en hızlı büyüyen PC şirketlerinden biridir. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca iLife Digital Technologies, gelişmiş teknolojilerin geniş çapta kitlelere ulaşabilmesi için engelleri ortadan kaldıracak ekonomik yenilikler sunarak teknolojinin demokratikleştirilmesine öncülük etmiştir.

Son Güncelleme: 13.03.2018 13:39
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