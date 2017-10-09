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Bilgisayar ve ağınızı güvenceye alın

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:14
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Legrand, son teknolojiyi kullanarak tasarladığı USB şarjlı, parafudr korumalı topraklı prizi ile bilgisayarınızı ve ethernet ağınıza bağlı ekipmanları korumanın en kolay ve konforlu yolunu sunuyor.

Bilgisayar ve ağınızı güvenceye alın
Bina elektrik ve dijital altyapı ürün ve sistemleri konusunda uzman Legrand, son teknoloji kullanarak geliştirdiği USB şarjlı, parafudr korumalı topraklı prizi ile kullanıcılarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. 

Üç farklı cihazı aynı anda şarj edebilme imkanı
USB şarjlı parafudr korumalı topraklı priz ile kullanıcısına elektronik cihazlarını hızlı ve güvenli bir şeklide şarj edebilme imkanı sunan Legrand, cihazın üzerinde bulunan topraklı prizi de başka bir kullanım için boş bırakma avantajı sunarak beğeni kazanıyor. Priz; akıllı telefon, tablet ve kişisel bilgisayarları eş zamanlı olarak şarj edebilme imkanı sunuyor. Öte yandan benzersiz tasarımıyla dikkatleri çeken Legrand, bu çoklu çalışma sistemini, parafudr koruma özelliğiyle elektrik hattı üzerinden gelebilecek yıldırımlara karşı korumalı olarak tüketicisine sunuyor. Üzerindeki yeşil göstergesiyle parafudrun çalışma durumunu belirten USB şarj çıkışlı parafudr korumalı topraklı priz, güvenli kullanım sağlıyor. 

Modern ve estetik görünümüyle priz, üzerinde bulunan özel tasarımlı alan sayesinde telefonunuzu şarj ederken koruma da sağlıyor.  1 metre uzunluğundaki sarılabilir micro USB şarj kablosu ile satışa sunulan USB Şarj çıkışlı parafudr korumalı topraklı priz, hem estetiği hem de teknolojiyi farklı bir boyuta taşırken birçok işlevi de aynı anda sunuyor.



 
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