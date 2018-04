Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te

Karo seramik alanında önemi her geçen yıl artan Coverings 2018 ABD’nin Atlanta şehrinde 8-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bien Seramik bu fuarda, büyük ebatlı ürünlerini ve ABD pazarı için hazırladığı özel koleksiyonlarını tanıtacak. Dünyanın dört bir yanından, 40 farklı ülkeden katılımcıların olacağı fuarda, seramik ve karolardaki en son trendler, renkler ve ebatlar tanıtılacak. Bien Seramik Coverings’de özel koleksiyonlardan oluşan inovatif ürünlerini sergileyecek. Fuarda Hol C 8717 no’lu stantta 110 m2 büyüklüğündeki alanda ürünlerini tanıtacak olan ve ABD pazarında satış oranı her yıl artan Bien Seramik; 15x90cm, 80x80cm ve 60x120cm ebatlı ürünlerini ve duvar karolarında ise 40x120 ebadındaki serilerini ön plana çıkaracak. Büyük ebatların yanı sıra pazarda çok tercih edilen farklı ebatlar ve tasarımlar da, sektör profesyonelleri ve nihai tüketicinin beğenisine sunulacak. Coverings Fuarı’na katılmanın ticari açıdan önemli olduğunu belirten Bien Seramik İhracat Müdürü Mehmet Özmal şunları söyledi: Amerika kıtası Türk seramik ihracatçıları için önemli bir pazar. Bien olarak son 5 yılda bu pazarda yükselen satış çizgimiz var. Türkiye seramik ihracatında m2 bazında dünyada en çok ABD’ye ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatında ABD pazarının 2016 yılında m2 olarak Almanya ve İsrail’den sonra üçüncü sırada olduğunu vurgulayan Özmal, ciroda ise Almanya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Fuarı, Kanada’dan - Güney Amerika’dan alıcıların da ziyaret ettiğini de göz önünde bulundurursak Türkiye Seramik kaplamaları sektöründe satışlarımızı artırmak için Coverings önemli bir yerde durmaktadır’’ dedi.