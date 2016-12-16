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Beyoğlu’nun emlak değeri 50 kat arttı

16 Aralık 2016 Cuma 12:05
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Beyoğlu ile ilgili araştırma ve anketlerden sonra adımlar attıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “ Attığımız adımların, yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Beyoğlu’ndaki emlak fiyatları son 10 yılda en az 50 kat arttı. Hiç tereddütsüz İstanbul’un yerli ve yabancı yatırımcı açısından en cazip bölgesi açık ara Beyoğlu’dur” dedi.

Beyoğlu'nun emlak değeri 50 kat arttı
10 milyar dolar yatırım

 

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Beyoğlu Buluşmaları’nın ilk toplantısında konuşan Ahmet Misbah Demircan, Türkiye’nin vitrin projeleri; Galataport, Haliçport, Tarlabaşı, Okmeydanı, Piyalepaşa kentsel dönüşüm projeleriyle global yatırımcıların yakından ilgilendiğini anlatan ve “Bu yüzden de projelerimizi dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarında Beyoğlu Yatırımcılar Grubu(BİG) olarak bizzat tanıtıyoruz. Yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen önümüzdeki 3 yılda bölgemizde 10 milyar dolarlık bir yatırımın realize olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

 

Kültür sanat, eğitim ve turizmin cazibe merkezi Beyoğlu

 

Beyoğlu Belediye’sinde düzenlenen toplantıda EGD üyelerine bilgi veren Ahmet Misbah Demircan beraberindeki heyet ile kısa bir Beyoğlu turu yaparak yatırımları basın mensuplarıyla paylaştı. Beyoğlu’nda yaratılan katma değeri kültür, sanat ve turizm endüstrisine hizmet edecek şekilde dizayn ettiklerini anlatan Başkan Demircan, “Beyoğlu tıpkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de sanatsal, kültürel aktiviteler ve turizm bakımından cazibe merkezi olacak“ diye konuştu.

 

Şehir ekonomisine uygun mekansal planlama

 

İnsanların şehirlerden beklentilerini anlatan Başkan Demircan “Artık dünyada ülkeler değil şehirler yarışıyor. Şehirlerin insanları cezbedici birtakım vaatleri olmalı. Örneğin kariyer vaadi olmalı. Londra’da New York’ta okumak nasıl cazip ise İstanbul’da okumak ta kariyer fırsatı olarak görülmeli. Aynı şekilde bu şehrin ekonomisi, şehrin sosyal ve kültürel hayatı ve bütün bunları dikkate alan mekânsal planlamalar olmalı” şeklinde konuştu.

 

110 bin yeni istihdam

 

“Sanayi devrimi öncesi ve sonrası şehirler arasında çok büyük farklar oluştu” diyen Başkan Demircan, şöyle devam etti; “ Tarım toplumundaki insanların beklentileri başka, sanayi devriminden sonraki toplumların başka. Günümüzün beklentilerini iyi analiz etmek gerekiyor. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak çalışmalarımızın odağına insanların şehirlerden beklentilerini aldık. İnsanlar bir şehre eğitim için gelmek istemeli. Bugün Beyoğlu’na baktığımızda sınırlarımız içinde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin de bulunduğu onlarca üniversitemiz var. Artık yurtdışından eğitim için İstanbul’a gelen öğrencilerimiz var. Ekonomi alanında bölgemizi değerlendirecek olursak; Beyoğlu’nda bir dönüşüm atağı var, ülkemizin en büyük projeleri burada hayata geçiyor. 2004’te sigortalı çalışan sayısı 80 bin iken 2016’da bu sayı 190 bine ulaşmış durumda. Burası son 10 yılda sürekli istihdam oluşturan bir bölge haline geldi.”

 

40 bin yeni yatak 11 bin yeni işletme
 

Şehrin sosyal ve kültürel hayatı, Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan en önemli kriterlerden biri diyen Demircan şöyle konuştu: “Biz ilçemizdeki katma değeri kültür-sanat ve turizm endüstrilerine veriyoruz. Çünkü Beyoğlu’nun ekonomi çarkları bu endüstrilerle dönüyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Yine son 10 yıla baktığımızda bölgemizde 5000 olan yatak kapasitesinin 45 bine çıktığını görüyoruz. Bu yükselişten perakende sektörüde nasibini aldı. 4500 işletme varken şimdi 15.300 sayısına ulaştı. Yine, 70’e yakın sergi sarayı ve kültür merkezi ilçemizde hizmet veriyor.” dedi.

 

Toplantıda bölgede hayata geçirilen dev projeler hakkında da bilgi veren Demircan: “Galataport, Tarlabaşı / Taksim 360 Kentsel Yenileme Projesi, Haliçport, Piyalepaşa İstanbul, Sütlüce – Örnektepe ve Okmeydanı projelerimizin her biri yeni bir değer olarak yükseliyor” dedi.

Demircan mekânsal planlama alanında yaptıkları çalışmalarda: “Her yerde bir mahalle kültürü oluşturmaya, camisi, okulu, sağlık birimleri ile bir yaşam merkezi” kurmaya çalıştıklarını söyledi.

 

6 bin bina yenilendi…

 

İstanbul'un önemli tarihi yapılarına ev sahipliği yapan Beyoğlu'nda yine son 10 yılda restorasyon rekoru kırıldı. Açık hava müzesini andıran ilçede, işlev ve estetiğini yitiren binalar tek tek elden geçirilerek 3 bin tarihi bina restore edildi. Binaların yenilenmesi sürerken, sokakların vatandaşlar tarafından rahat kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler de yapıldı. Yürütülen tüm çalışmalar sonucunda Galata ve çevresi, İstiklal Caddesi, Karaköy, Talimhane civarında bulunan 6 bin bina elden geçirildi ve yeniden hayata döndürüldü.
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