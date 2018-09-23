Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
97988
ALTIN
242.575
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.2286
EURO
7.3554
banner287

"Beyoğlu turizm ekonomisiyle Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor ”

Beyoğlu’nda faaliyete başlayan İstiklal Eczanesi’nin açılışını gerçekleştiren Başkan Demircan, “Beyoğlu, 50 bin yatağı, 19 bin esnafı ve İstiklal Caddesi’nin liderliği ile İstanbul’un ve Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor.” dedi.

"Beyoğlu turizm ekonomisiyle Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor ”

Beyoğlu’nda faaliyete başlayan İstiklal Eczanesi’nin açılışını gerçekleştiren Başkan Demircan, “Beyoğlu, 50 bin yatağı, 19 bin esnafı ve İstiklal Caddesi’nin liderliği ile İstanbul’un ve Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor.” dedi.

23 Eylül 2018 Pazar 23:48
5423 Okunma
"Beyoğlu turizm ekonomisiyle Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor ”

Türkiye’nin kalbi Beyoğlu son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte cazibesini daha da artırdı. İlçedeki en büyük gelişme ise, geçtiğimiz yıl “dükkanlar kapanıyor” denilerek olumsuz bir hava oluşturulmaya çalışılan İstiklal Caddesinde yaşanıyor. Altyapı, Üstyapı çalışmaları ve Çevre Düzenlemesinin yanı sıra Nostaljik Tramvay Raylarının yenilendiği caddede her geçen gün yeni bir işletme hayat buluyor. İstiklal Caddesi üzerinde son olarak faaliyete başlayan İstiklal Eczanesi’nin açılışını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nun turizm ekonomisiyle Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ettiğini söyledi.

YATIRIMCILAR BEYOĞLU’NUN  GELECEĞİNE İNANIYOR

Başkan Demircan açılışta yaptığı konuşmasında, Beyoğlu’nda bir yıl evvel yapılan ‘dükkanlar kapandı, işler kötüye gidiyor’ yaygarasının boşa çıktığını belirterek “Beyoğlu, 50 bin yatağı, 19 bin esnafı ve İstiklal Caddesi’nin liderliği ile İstanbul’un ve Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor. Ekonomimiz turizm üzerinden kendisini İstanbul’da hissettiriyor. Özellikle de Taksim de cadde ve sokaklarımız gece gündüz dolu. Bizi mutlu eden en önemli şey ise ana cadde üzerinde olduğu kadar ara sokaklarda da yeni yeni yatırımların, yeni yeni heyecanların var olması. Bu trend Beyoğlu’na bakış açısının ne kadar güzel olduğunu göstermesi açısından kıymetli. Bugün de bir genç yatırımcımız daha tercihini İstiklal Caddesinden yana yaptı. Çünkü Beyoğlu’na ve geleceğine inanıyor, çünkü Beyoğlu her zaman hareketli ve dinamik bir yer.”dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brisa’nın Bandag Bayileri Belarus’ta buluştu
Brisa’nın Bandag Bayileri Belarus’ta buluştu
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
Türk çimento üreticileri uluslararası arenada
Türk çimento üreticileri uluslararası arenada
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim