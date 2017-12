BEYOĞLU BÜYÜK DÖNÜŞÜM BULUŞMASI” BAŞLADI...

İş, sanat ve kültür dünyasından birbirinden kıymetli konu ve konuşmacıların iki gün süreyle yer alacağı ve Beyoğlu markasının konuşulacağı “Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması” 1 Aralık 2017’de Grand Pera Emek Salonu’nda başladı. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) tarafından gerçekleştirilen etkinliğin açılışına T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte Beyoğlu’nda yatırımları olan iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Önümüzdeki iki ile beş yıl arasında hayata geçecek büyük projelerin bitmiş hali iki gün süreyle dev Beyoğlu maketi üzerinden tanıtılacak.



Türkiye’nin yüzü İstanbul, göz bebeği de Beyoğlu…

Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması’nın açılışında konuşan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: “Beldelerin, insanların yasadığı ortak mekanların geleceğini o yörede yaşayan yerel yönetimlerin başındaki insanların ufukları belirliyor. Başta tabi ki yerel idareler olmak üzere bizim mülki idaremiz, bölgede yasayanların hepsi, bölgeyle ilgili bir araya geliyor hedef koyuyor ve bu hedefe doğru koşuyorsa çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bu anlamda Beyoğlu Yatırımcılar Grubu’nu oluşturan 32 yatırımcının yer aldığı platformu görmek de oldukça mutlu edici.” dedi.



Türkiye’de şehirciliğin geçmişine değinen Özhaseki; “ilk belediye kanunları 1930’lara denk geliyor. Planlamalar da 1920’li 1930’lu 1940’lu yıllarda yapılıyor. Arkasından 1940’larda göç furyası başlıyor. Bu göçler karşısında eski kadim şehirlerimiz maalesef büyük bir tahribata uğruyor. Bunlar karşısında hazırlıksız kalınmış. Bilgisizlikten, belediye teşkilatlarının zayıflığından, sosyolojiyi okuyamamaktan ve ideolojik bir tavırdan kaynaklanıyor. 2000’ler gelene kadar kimliksiz, sağlıksız şehirler sahip olmuşuz. Bir terzi girmiş ölçüsüzce ölçüp biçmiş. Bugün geleceğe aydınlık bakıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bir sürü sıkıntımıza rağmen şehircilik adına gerçekten beni bu ülke insanı ümitlendiriyor. Doğru bir mantık ve çözümle iyi işlerin yapıldığını görmek hepimizi gelecek adına ümitli kılıyor. Bir insanı ilk önce yüzünden tanırsınız Türkiye’nin yüzü de İstanbul’dur göz bebeği de Beyoğlu.” dedi.



Beyoğlu’na yatırımda yarışan girişimcilerimiz var

Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması’nın açılış konuşmasında son 13 yılda Beyoğlu’nun içinde bulunduğu dönüşümü ve Beyoğlu’nun vizyonunu katılımcılarla paylaşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: “2004’ten bu yana 5.737 bina restorasyon ve renovasyondan geçti. Bir metrekare yeni inşaat yapmadan eski binaları hayata döndürerek 2 milyon 250 bin metrekare ticaret ve yaşam alanı kazandırdık.Zaman içinde değerini yitirmiş, kaderine terkedilmiş, harabe olmaya yüz tutmuş mekanlarda bugün tasarım ofisleri, sanat galerileri, restoranlar, eğlence mekanları, teknoloji firmaları ekonomi üretiyor, iş üretiyor, refah üretiyor. Okmeydanı, Piyalepaşa, Örnektepe, Tarlabaşı ve daha onlarca projeyle yatırım, kalkınma, ilerleme Beyoğlu’nun her köşesine yayılıyor. Bir yerel yönetici olarak, Bütün bu faaliyetlerden beklentim, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artmasıdır. İş, istihdam imkanlarının çoğalmasıdır. Yenilikçi ve rekabetçi bir odak şehir kurmaktır. En nihayetinde, en ücra köşesinden en merkezi noktasına kadar Beyoğlu’nda yaşayan herkesin mutluluğunu artırmaktır. 2 milyon insan her gün misafirimiz. 46 bin turist her gün Beyoğlu otellerinde konaklıyor. Yüzlerce kültür ve sanat merkezi her gün yüz binlerce ziyaretçi alıyor. Beyoğlu sadece İstanbul ve Türkiye için değil dünya için çok değerli bir yer. Bu nedenle Beyoğlu’na yatırımda yarışan girişimcilerimiz var.” dedi.



3 yıl içerisinde hayata geçecek yatırımlar 13 yılda elde edilen büyümeye denk gelecek…

Beyoğlu’nun içinde bulunduğu bu değişim ve dönüşüme rakamlarla da değinen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 2004 yılında 6.000 olan konaklama kapasitemiz bugün 46.000’e çıktı. Beyoğlu’ndaki konaklama yatırımları 1,6 milyar dolara ulaştı. Bu otellerde 20.000 sürekli istihdam sağlanırken günlük 5 milyon dolar, yıllık ise 1,9 milyar dolarlık ekonomi oluştu. Turizm, hizmet ve perakende sektöründeki yatırım toplamı ise 3 milyar doları buldu. Tüm bu yeni yatırımlarla birlikte 13 yıl içerisinde 100.000 yeni istihdam oluştu. Tarlabaşı’ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne, Narmanlı Han’dan, Maksim Sahnesi’ne, Alkazar Sineması’na ve İstiklal Caddesi’ne büyük işler bir bir bitiyor. Galataport, Haliçport, Okmeydanı, Piyalepaşa gibi çılgın projeler, bütün hızıyla ilerliyor.



Sadece Galataport tek başına: 6 milyar TL’lik bir yatırım değerine sahip. 7 milyon turist hedefi ve 2 milyon kruvaziyer yolcu hedefi var. Özetle Beyoğlu’nun turizm potansiyelinin %15’ini tek başına oluşturacak nitelikte değerli bir proje olarak Beyoğlu’nda inşa ediliyor. Yapımına ruhsat verdiğimiz halen inşası devam eden 1 milyon 455 bin m2 ticari alan önümüzdeki 3 yıl içerisinde faaliyete geçecek. Başka bir ifadeyle Okmeydanı ve Haliçport hariç 2,5 milyar $ yatırım hayat bulacak. Böylelikle 3 yılda, son 13 yılda elde ettiğimiz büyümeye denk bir gelişme gerçekleşecek. Bu nedenle şu an imkan varken Beyoğlu’nun içinde olmaya değer diyoruz. Rekabetçi, yenilikçi, istihdam üretecek, teknoloji ve inovasyonun dönüştürücü gücünün farkında olan herkesi, Beyoğlu vizyonunun bir parçası olmaya davet ediyoruz.



Türkiye’nin ve Yatırımın Gözbebeği Beyoğlu

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın konuşmasının ardından Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması “Türkiye’nin ve Yatırımın Gözbebeği Beyoğlu” paneli ile devam etti. Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde yapılan panelde Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Nef Kurucusu Erden Timur, Esta Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek ve Demsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan Beyoğlu’ndaki yatırımlarından ve bölgenin yatırım potansiyelinden bahsetti.

