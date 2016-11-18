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BEYLİKDÜZÜ’NDE AİLE KONSEPTLİ KONAK RAHATLIĞI

18 Kasım 2016 Cuma 09:43
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Yapı sektöründe 25 yıllık tecrübeye sahip Marmara Yapı A.Ş; İstanbul’un yeni yüzü, düzenli kentleşmenin örnek ilçesi Beylikdüzü’nde müstakil girişli bahçe villaları, farklı seçenekte daireler ve dublekslerden oluşan “Marmara Konakları” projesini hayata geçirdi. Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı Yüksek Mühendis Vehbi Orakçı imzası taşıyan, vade farksız 40 ay ödeme kolaylığıyla satışa sunulan Marmara Konakları, bu yıl 4.’sü düzenlenen Emlak Fuarı’nda da büyük ilgi gördü.

BEYLİKDÜZÜ'NDE AİLE KONSEPTLİ KONAK RAHATLIĞI
Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Marmara Konakları; 124 konut ve 4 dükkandan oluşuyor. 107 metrekare, 2+1’den; 329 metrekare 8+1’e kadar farklı daire seçenekleri bulunan projenin 2018 Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor. Az katlı bina konsepti ve müstakil girişli bahçe villaları ile Beylikdüzü’nün yeni yaşam merkezi olmaya aday olan Marmara Konakları, aile konsepti ile de fark yaratıyor. Beylikdüzü’nün yaşam vadisi ve eğitim vadisi ile aynı lokasyonda yer alan Marmara Konakları, ayrıca denizmanzarası ayrıcalığını da sunuyor. Kapalı yüzme havuzu, geleneksel Türk Hamamı, sauna, fitness ve deniz manzaralı seyir terasınınyanı sıra çocuklar için oyun alanları ile de site anlayışını değiştirmeye hazırlanıyor.

İstanbul’un en fazla değer kazanan bölgelerinden olan Beylikdüzü’nde ve farklı ilçelerde tamamladıkları projelerle öne çıkan Marmara Yapı A.Ş, şehir kuran vizyonu ile nitelikli bir yaşam alanı ve sanat eseri inşa ediyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Vehbi Orakçı’nın yaptığı Marmara Yapı A.Ş, bu güne kadar binlerce konutluk projelere imza attı. Yurtiçi ve yurtdışında inşaat, proje, mühendislik alanlarında faaliyet gösteren Marmara Yapı A.Ş. halen devam etmekte olan projeleri ile yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor. Beylikdüzü’nde bahçe villaları, farklı seçenekte daireler ve dublekslerden oluşan “Marmara Konakları” projesi ile de bölgede fark yaratmayı planlayan Marmara Yapı A.Ş; 25 yıllık tecrübesi ile Beylikdüzü’nün düzenli kentleşme örneği olma özelliğini sürdürecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Emlak Fuarı ile ilgili konuşan Marmara Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühendis Vehbi Orakçı, “Şu dönemde ülke ekonomisini taşıyan ana sektör, inşaat. Biz de hem yurtiçinde hem yurtdışında kaliteyi, standardı, ergonomik dengeyi yakalamak üzere yoğun tempoda çalışıyoruz. Şirketlerimizin dünyada devam etmekte olan ve biten 300 milyar dolara yakın yurtdışı taahhüt projeleri var. Ülkemiz şirketlerinin yabancı piyasaya açılan bu çalışmaları ve fuarlardaki büyüme trendi bizler ve ülkemiz için çok anlamlı ve özel” dedi.
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