Beylikdüzü Belediyesi Merkez Kütüphanesi "Herkes için Kütüphane" projesi ile ikinci oldu

Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneleri’nin, 2016 yılından bu yana üyesi olduğu Melinda&Bill Gates Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen “Herkes İçin Kütüphane” Projesi 4. Değerlendirme Toplantısı, 10-13 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Gelişen teknolojiyle uyumlu çağdaş kütüphanecilik hizmetleri anlayışıyla çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi Merkez Kütüphanesi, jüri üyeleri tarafından en başarılı kütüphaneler arasında ikincilik ödülüne layık görüldü. Beylikdüzü Belediyesi Merkez Kütüphanesi çalışmalarını kurum adına sunumunu gerçekleştiren Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar’a ikincilik ödülü ve belgesi Proje Tanıtım Uzmanı Dr. Necip Erol Olcay tarafından takdim edildi.

Beylikdüzü Belediyesi, 7 Kütüphanesi ile Temsil Etti

Proje kapsamında başarılı kabul edilen örnek uygulamaların sunumlarının yapıldığı toplantıya Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneleri, 7 kütüphanesi ile davet edildi. Toplantıda, Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneleri, Beylikdüzü’nde sunulan yenilikçi kütüphanecilik hizmetleri ve proje bazlı uygulamaları tanıtan 7 ayrı sunum gerçekleştirdi. Özellikle e-devlet, e-belediye, Uzaktan Eğitim ve Kariyer portalları eğitim hizmetlerinin yanı sıra kütüphanelerin tanıtımı, okuma kültürüne katkı sağlayacak halkla ilişkiler çalışmaları ve kurulan ortaklıklar konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Erişilebilir Kütüphane Hizmetleri Gibi Yenilikçi Uygulamalar Tanıtıldı

Toplantıda; Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Şefliği bünyesinde yürütülen bilgi hizmetleri, halkla ilişkiler çalışmaları, Boğaziçi, İstanbul ve Bilgi Üniversiteleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarla sürdürülen ortaklık çalışmaları, dezavantajlı bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak Erişilebilir Kütüphane Hizmetleri gibi ilçe kapsamında yenilikçi uygulamaların tanıtımı yapıldı. Organizasyona Hacettepe Üniversitesi Proje Koordinatörlüğü öğretim üyeleri ile projeye üye olan diğer belediyelerin yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar ve üye olan Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nin sorumluları katıldı. Beylikdüzü Belediyesi; Merkez Kütüphanesi, Özgecan Aslan Kütüphanesi, Zübeyde Ana Kütüphanesi, Beşir Balcıoğlu Kütüphanesi, Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi, Beylikdüzü MTAL Kütüphanesi, İbrahim Türker Kütüphanesi ile üye olduğu projede kütüphaneleri cazibe merkezi haline getirmek, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak, yaşam boyu öğrenme alanında hizmet kalitesini artırarak yenilikçi hizmetler sunmayı hedefliyor.

