Beyaz yaka göçüyor

İstanbul, genç beyinleri göçe zorluyor. Geçen yıl 422 bin 559 kişi İstanbul’u terk etti. Buna karşılık 416 bin 587 kişinin geldiği İstanbul, ilk kez aldığı göçten fazla göç verdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Çanakkale Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Kocaeli gibi İstanbul’a yakın şehirler düzenli olarak göç alıyor. Tekirdağ ve Yalova’da net göç hızı yüzde 20’nin üzerinde. Eskişehir, Muğla, Antalya gibi kentler de yeni bir hayat kurmak isteyenlerin tercih ettiği iller arasında ilk sıralara yerleşiyor.

Her dönem ilgi gören İzmir’e ise beyaz yakalı göçü var. İstatistikler, genç ve nitelikli nüfusun rotayı İzmir’e kırdığını gösteriyor. Türkiye’deki birçok il gibi İzmir’in de yıllarca İstanbul’a beyin göçü verdiğini belirten İnci Holding İK Müdürü Serap Manisalı, özellikle son iki yıldır bu hareketin geriye döndüğünü söyledi. İzmir’in beyaz yaka çalışanlar için cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Manisalı, şöyle konuştu:

“Binlerce beyaz yakalının yeni bir hayat kurmak üzere İzmir’e geldiğini görüyoruz. Biz de bu artışı, şirketimize yapılan iş başvurularından dikkatle takip ediyoruz. TÜİK verilerine göre İzmir düzenli olarak her yıl Türkiye’nin her ilinden 120 bin civarında göç alıyor, 100 bin civarı da göç veriyor. İzmir’in net göç hızı yüzde 5.8’e ulaşmış. Bu gidenden çok gelen olduğunu gösteriyor. İşin bir de beyaz yakalı boyutu var. TÜİK verilerine göre 2017’de İzmir’e 30-55 yaş arası toplam 36 bin 749 kişi göç etti. İstanbul’dan göç edenlerin sayısı 16 binden fazla ve İzmir’de iş pozisyonu arayan 40 yaş üstü yöneticilerde artış gözlemleniyor. Sadece 2018’in ilk altı ayında İnci Holding olarak 46 binin üzerinde iş başvurusu aldık. Başvurular arasında sadece İstanbul’da ikamet edenlerin sayısı 9 bin, İzmir dışından toplam başvuru sayısı ise 23 bin oldu. Başvuranların 15 bini kadın ve 3 bini 40 yaş üzeri. Şirketimizin bu süreçte gördüğü yoğun ilgiden memnunuz. İzmir’in yeniden eğitimli ve nitelikli beyinleri çekmesini hem şirketimiz hem de tüm bölgemiz için büyük bir kazanım olarak görüyoruz” dedi.