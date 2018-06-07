BEYAZ DEVRİM

Evet dile kolay tam 20 koca yıl, Fenerbahçe tarihinin en uzun başkanlık dönemi rekor bir katılımın olduğu zorlu bir seçimle sonlandı.

Hemde hiç kimsenin beklemediği bir oy farkıyla.

Oysaki bırakın bu kadar oy farkını Aziz Yıldırım gibi efsane olmuş bir isimden başkanlığı devralmak hiçte kolay olmayacaktı.

Ali koç adaylık açıklamasından seçime kadar olan dönemde konuşmaları, yaklaşımları ve sergilediği tavırla taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanmış ve ciddi bir destek kazanmıştı.

Şüphesiz bu seçim tüm Fenerbahçeliler için yepyeni umutlar, heyecanlar ve aydınlık bir gelecek, tüm futbolseverler içinde daha barışçıl iletişimlerin olduğu yepyeni bir dönem demekti.

Nitekim zorlu seçim sürecinde yaşananlara rağmen kazanmanın gururu ile kürsüye çıkan Ali Koç’un naif ve barışçıl açıklamaları, son dönemlerde en çok gerilim yaşanan Beşiktaş JK’nün kutlama mesajı, Türk futbolunda yeni ve daha iletişim odaklı bir dönemin başlayacağının en önemli mesajlarıydı.

Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönemde belki de toplum olarak eksikliğini en çok hissettiğimiz şey huzur, bu tip pozitif insanların göz önünde olması ve sergiledikleri barışçıl, yapıcı tavırlar birlik ve beraberliğimizin geri kazanılmasına ciddi anlamda katkı sağlamakta.

Futbolun kitleler üzerindeki etkisini düşündüğümüzde özellikle bu platformda sağlanacak birlik ve beraberliğin yaratacağı etkiyi es geçmemekte fayda var.

Bundan sonraki süreçte daha önce yaşanan sert, topluma yanlış örnek olan ve kutuplaşma yaratan tartışmaların olmadığı, özellikle büyük kitleleri temsil eden organizasyonların başında yer alan liderlerin haklarını daha barışçıl ve pozitif yaklaşımlarla aradığı bir gelecek hepimizin en büyük temennisi.

Yazımın başlığı beyaz devrim, sergilediği tavırla taraflı tarafsız herkese bu pozitif duyguları yaşatan Ali Koç seçim sırasında kullandığı beyaz pusula ile umarım Türk futbolunda beyaz bir devrin başlangıcının habercisi olur...