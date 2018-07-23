BETA Kimya A.Ş.’nin yeni Ar-Ge Merkezi tescillendi

Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 250 firması arasında yer alan Beta Kimya A.Ş., İstanbul – Tuzla’da uzun yıllardır yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerini, yeni kurduğu Ar-Ge merkeziyle daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvuru neticesinde “Ar-Ge Merkezi Belgesi” almaya hak kazanan BETA Kimya A.Ş., inovatif ürün ve know-how geliştirmeye yönelik tüm Ar-Ge faaliyetlerinde devletin sağladığı teşviklerden yararlanacak.

Fiziksel ve bilimsel tüm kriterleri en son teknolojiyle karşılayarak Ar-Ge Merkezi Belgesi alan BETA Kimya A.Ş., yeni nesil mobilya tutkalları, teknik aerosoller, poliüretan bazlı yapıştırıcılar ve dolgu malzemelerinden oluşan yapı kimyasalı ürünlerini 20 kişiden oluşan profesyonel bir ekiple geliştirecek.

Ar-Ge ve inovasyon ile geleceğe yön verecek

Teknolojik gelişmeler ve tüketici trendleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, “Kimya sektörü hayatın her alanına dokunan ve özellikle yapı kimyasalları alanında da sürekli kendini yenileyen bir sektör. Günümüzde artık Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan firmaların bir adım öne çıktığını görüyoruz. Şirketimizin büyüme stratejisi ve organizasyon yapısında Ar-Ge büyük bir değer teşkil ediyor. Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 250 firması arasında yer alırken, Ar-Ge’nin marka ve ürünlerimize olan katkısıyla ihracatta da büyüyoruz. Yenilikçi marka kimliğimizle inovatif ürünlerimizi 45 ülkede tüketiciyle buluştururken, ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bakanlığımızın verdiği destek sayesinde yeni Ar-Ge Merkezimizle birlikte çok daha büyük projelere imza atarak know-how ihraç etmeyi de hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.