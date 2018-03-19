BETA Kimya A.Ş.’de Üst Düzey Atama

Kimya sektörünün öncü şirketlerinden BETA Kimya A.Ş.’de şirketin yeni yönetim organizasyonu yapılanmasıyla birlikte bayrak değişimi yaşandı. BETA Kimya A.Ş.’nin kurucusu Adil Pelister, 31 yıldır sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini şirket çatısı altında çeşitli yönetim kademelerinde görev alan Cihat Sayacı’ya devretti. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Cihat Sayacı, Avustralya Swinburne Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Yönetimi alanında master derecesi aldı.



Çalışma hayatına Saat ve Saat A.Ş.’de Dış Ticaret Uzmanı olarak başlayan Sayacı, 11 yıldır Beta Kimya A.Ş.’de Genel Koordinatör ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017 yılından beri BETA Kimya A.Ş. İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Cihat Sayacı Şubat 2018 itibariyle Genel Müdürlük pozisyonuna atandı. İyi derecede İngilizce bilen Sayacı, evli ve iki çocuk babasıdır.



BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı’nın DEİK Türkiye-Makedonya, DEİK Türkiye-Güney Afrika, DEİK Türkiye-Cezayir ve DEİK-BAE İş Konseyleri’ne üyelikleri bulunuyor.



BETA Kimya A.Ş. hakkında:

1987 yılında Adil Pelister tarafından İstanbul’da kurulan BETA Kimya A.Ş., mobilya tutkalları üretimiyle sanayiciliğe ilk adımını attı. Üstün kaliteye sahip yapıştırıcı ürünleriyle kimya sektörüne değer katan BETA Kimya A.Ş., 1996 yılında Aydın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete aldığı üretim tesislerinde ürettiği 25 farklı ürünle ürün ailesini genişletti.

2007 yılında İstanbul Tuzla’da ileri teknoloji yatırımıyla kurulan üretim tesisini devreye alan BETA Kimya A.Ş., ahşap ve inşaat sektörlerine yönelik yeni yapıştırıcı ve kimyasalların üretimine başladı. BETA Kimya A.Ş. üretim kapasitesindeki artışla birlikte yatırımlarını sürdürerek bu tesis içerisinde ilk Ar-Ge laboratuvarlarını kurdu. 2010 yılında yine Tuzla’da kurulan üretim tesisinde teknik aerosoller, P.U. bazlı yapıştırıcılar ve dolgu malzemeleri üretimi gerçekleştirerek sektöründe yerini sağlamlaştıran Beta Kimya A.Ş. daha sonra sırasıyla 2013 ve 2016 yıllarında iki yeni üretim tesisi açarak tesis sayısını 4'e çıkardı.



Komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Asya Pasifik ülkelerine ihracatını artırarak sürdüren BETA Kimya A.Ş. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracatta Türkiye'nin ilk 1.000 firması arasında 791. sırada yer alıyor. 2011 yılından beri üst üste 6 yıldır "Yapıştırıcılar" kategorisinde Türkiye İhracat Birincisi olan Beta Kimya A.Ş., ISO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alırken Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 250 firma içindedir.