Beşir Derneği Kurban’da mazlumların elinden tutuyor

Beşir Derneği Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini bu yıl da büyük bir titizlik ile sürdürüyor. Dernek temsilcilikleri, kurban hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülmesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımının aksamadan sürdürülmesi için kurum içi eğitimlerle hazır hale geldi.

Dernek, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren 250 temsilciliğiyle ülkemizin en ücra noktasına kadar ulaşıyor, kurban bağışı paylarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Yurtdışında ise Balkanlar, Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu’da vekâleten kurban kesim ve dağıtım hizmetleri yürüten dernek, mazlum coğrafyalarla gönül köprüleri kuruyor.

Beşir Derneği, vekâleten kurban kesim vecibesini, kadrolarının uzmanlığı ve fedakârlığı ile İslami usullere göre yerine getirirken, aynı zamanda aldığı sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor. Bu nedenle, müftülük görevlisi hocalar Beşir Derneği’nin kesim yerlerinde bulunarak, kesimin İslami şartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Bağışçılardan alınan vekâletler kasaplara verildikten sonra kesim işlemi başlatılırken, diğer taraftan da kesime nezaret eden noterle birlikte resmi işlemler tamamlanıyor.

Beşir Derneği, 2018 yılı için vekâlet yoluyla kurban bağış bedelini yurtiçinde ve yurtdışında 800 TL olarak belirledi. Bağışçılarına anlaşmalı bankalarda 4 taksit imkânı da sunan dernek, www.kurbanbagisla.com web sitesinden online olarak 7/24 kolay ve hızlı bağış alabiliyor. Ayrıca hisse bedelini Beşir Derneği’nin banka hesaplarına EFT veya havale yöntemiyle yatırarak kurban bağışında bulunulabiliyor.

Bağışçılar, Beşir Derneği’nin resmi internet sayfasında bulunan “Bağış Takip Sistemi” bölümüne tıklayarak kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere ve imkânlar dâhilinde çekilen videolara da rahatlıkla ulaşabiliyor. Ayrıca kurban seçim, kesim, dağıtım, teslimat gibi bütün süreçler, bağışçılara kısa mesaj yöntemiyle bildiriliyor ve bağış kurbanlarının güven içerisinde takip edilmesine olanak sağlanıyor.