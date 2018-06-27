Beşir Derneği Bambu Kent projesinde sona yaklaştı

Beşir Derneği, Bangladeş’e sığınan Thangkhali kamp bölgesindeki Arakanlı mültecilere yönelik bambu kent projesinin inşasına hız kesmeden devam ediyor. Dernek, bölgenin iklim şartlarına uygun, içerisinde yaklaşık 8 kişilik bir ailenin yaşayabileceği 1000 bambu ev projesinin inşa sürecinin büyük bir kısmını tamamladı. Yaklaşık 30 bin metrekare alanda yapımı süren ve bitirme aşamasına gelinen mahallede okul, mescit, su kuyuları, tuvalet ve banyo gibi ortak kullanım alanları ile binlerce Arakanlı’nın ihtiyaçları karşılanacak. İnşa ettiği aşeviyle beslenme konusunda Arakanlılara destek olmaya devam eden dernek, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık bir yıl önce yaşanan saldırılardan sonra bölgedeki mülteci sayısının 1 milyon 500 bine ulaştığını söyleniyor. Mültecilerin büyük çoğunluğu ise Bangladeş Hükümeti tarafından Kutupalong genişleme sahasına yerleştirildi. Fakat burada artan Arakanlı mülteci sayısı ve bölgenin zorlu iklim şartları insanların temel ihtiyaçlarını karşılamasını gittikçe daha zor hale getiriyor.

Arakan’ın geleceğini birlikte yazalım projesi

Arakanlı mültecilere yönelik birçok yardım çalışması yürüten Beşir Derneği, Genç Beşir ve GENÇ-KON ortaklığıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. “Bir öğrenci de sen okut” diyerek harekete geçen Beşir Derneği “Arakan’ın Geleceğini Birlikte Yazalım” projesi kapsamında Arakan’da 300 öğrencinin eğitim göreceği projenin inşasına başladı. Bunun yanı sıra dernek öğrencilerin okul araç-gereçlerini ve tüm eğitim masraflarını karşılayacak. Bu projeyle Arakanlı çocukların eğitimlerinin devam etmesi sağlanacak.