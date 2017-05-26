Beşiktaş'ta su kaşifleri projesi festivali

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında 11 ülkede desteklenen Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığının, HSBC su programı desteğiyle Türkiye’de yürüttüğü "Su Kaşifleri Projesi" festivali, Beşiktaş'taki Mahmut Erseven İlkokulu tarafından yapıldı.

Beşiktaş'taki Dikilitaş Parkı'nda düzenlenen programda, Mahmut Erseven İlkokulu öğrencileri, festivalde proje sunumu yaptı. Öğrencilerin atık maddelerden yapılma elbiselerle çıktıkları defile, su şarkıları, halk oyunları ve tiyatro oyunları semtteki vatandaşlarca ilgiyle izlendi. Su tasarrufu yapmaya söz veren katılımcılara minik öğrenciler tarafından, "su taahhüt kartları" ile günün su kaşifi belgeleri verildi. Öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları eserleri ve kendi ürettikleri su pompalarını kurulan stantlarda sergiledi.

Festival kapsamında kart oyunları, yapbozlar, yüz boyama, ve kukla gösterileri festival alanına gelen vatandaşlarca büyük ilgi gördü. Sanatçı Yusuf Gültekin de festival kapsamında izleyicilere konser verdi.

Programa Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Önder Arpacı ile çevre okullardaki yönetici ve eğitimciler katıldı.

Anadolu Haber Ajansı