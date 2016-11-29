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Beşiktaş, camiası yemekte buluştu

29 Kasım 2016 Salı 10:56
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Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, eski başkan ve yöneticileri Vodafone Arena'da ağırladı

Beşiktaş, camiası yemekte buluştu
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu, camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, eski başkan ve yöneticilerini Vodafone Arena'da ağırladı. Stat içinde hizmete girmesi için hazırlık yapılan restoranda gerçekleştirilen yemeğe, kulübün eski başkanı Serdar Bilgili'nin yanı sıra Zekeriya Alp, Tevfik Yamantürk, Ertuğrul Kumcuoğlu ve Ali Doğan gibi camianın önde gelen isimleri olmak üzere 200'e yakın isim katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Fikret Orman, yemeğe katılanlara teşekkür ederek, "Yakında açılacak restoranımızın ön tadım gecesini ilk Beşiktaş'ta büyük emekleri olan sizlerle yapmak istedik. Umarım yeni stadımızın sosyal alanlarını da beğenmişsinizdir." dedi.

Kulübün eski başkanlarından Serdar Bilgili ise "Beşiktaş'a kazandırdıkları ve kulübümüzün ulaştığı seviye nedeniyle gurur duyuyoruz. Beşiktaş artık çok daha büyük başarıların eşiğinde yer alıyor. Yeni başarılar yolunda atacağı her adımda biz de başkanın yanındayız, destekçisiyiz. Camia olarak Fikret Orman başkanlığında daha iyi günler görecek, daha büyük başarılar yaşayacağız." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Haber Ajansı
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