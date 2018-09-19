BESD-BİR Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti

BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, Üyeleri ve Genel Sekreteri, yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı olarak görevine başlayan Dr. Bekir Pakdemirli’yi hem tebrik etmek hem de hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere makamında ziyaret etti.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait KOCA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyeleri Faik ÜÇER, Mustafa ÖZDİL, Ahmet Hazım TOPÇUOĞLU ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet ERGÜN’den oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ile bir araya geldi.

Sektör adına Bakan Pakdemirli’ye yeni görevinde başarılar dileyen BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca sektör hakkında : “Piliç eti sektörü, 2000’li yıllarda başlayan hızlı üretim artışının sonucunda bugün Dünyada sekizinci ve ihracatta beşinci sıraya ulaşmıştır. Tamamı entegre olarak üretim yapan firmalarımız, fazla üretim ve düşük kar marjı ilkesi ile hareket etmektedir.

Bu yılın ilk 7 ayında gerçekleşen üretim artışı yaklaşık % 5’dir. Türkiye’de kişi başına 38 kg olan et tüketiminin 24 kg’ı beyaz et sektörü tarafından karşılanmaktadır. Bakanlığınız ve sektör el ele verdiğinde bu rakamları çok ileriye götürmemiz mümkündür.” bilgilerini verdi.

Koca: “3 milyon kişinin geçimini sağlayan böyle büyük bir sektörün sıkıntılarının olmaması tabii ki mümkün değildir.” açıklaması ardından “En önemli önceliğimiz sektörün girdilerinin önemli bir kısmı yurtdışından ve dövizle karşılandığı için maliyetlerimiz yükseldi. Bununla bağlantılı olarak iç piyasada da hububat fiyatları çok büyük artış gösterdi. Bu artışın kontrol altına alınması en büyük beklentimizdir.” dedi.

Son olarak Koca: “Sektörün en önemli hedeflerinden biri de yeni pazarlara açılmak, ihracatı geliştirerek ülke ekonomisine katkı sunmaktır. Bu konuda Bakanlığınızın gerekli temasları yapma girişimi sektör için çok ciddi önem arz etmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Pakdemirli de sektörün olumlu yaklaşımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, aktarılan konular üzerinde Bakanlık olarak çalışıldığı bilgisini verdi ve BESD- BİR heyetine teşekkürlerini iletti.