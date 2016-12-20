Berkay, yılbaşı gecesi Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de

Anadolu yakasının en merkezi yerlerinden, İstanbul’un parlayan yıldızı Ataşehir’de yer alan Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, çok özel bir yeni yıl kutlaması için sizleri bekliyor.



Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de Sınırsız Yılbaşı Eğlencesi!

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, şık aperatiflerin ikram edileceği kokteyl ve ardından restorandaki yılbaşı gala yemeğinde birbirinden lezzetli yemekler sunuyor. Berkay’ın muhteşem konseri ile eğleneceğiniz gece sonunda, deniz ve adalar manzaralı konforlu odalarda tüm yorgunluğunuzu atabileceğiniz unutulmaz bir yılbaşı gecesi sizi Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de bekliyor. Yılbaşı Özel Fiyatları 220-739 TL arası değişen kokteyl, yılbaşı yemeği, Berkay konseri, konaklama, ertesi gün kahvaltı seçenekleriyle, tercihinize göre bir eğlence sunan Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, yeni yılı Anadolu yakasında karşılamak isteyenler için beş yıldızlı bir alternatif oluyor.



