BEREKET DÖNER JET HIZIYLA BÜYÜYOR



Şirketin hızla büyüyen üretim organizasyonuna sahip olduğunu belirten Emek, “Aynı hızla büyüyen satış organizasyonu ve hızla büyüyen restoran zinciri ağına sahip sahibiz. Bu yıl 2015’ten sonraki ikinci agresif büyümede yılımız olacak. Sadece mayıs ayı sonunda 10 yeni Bereket Döner şubesi açmış olacağız ki, Haziran ve Temmuz aylarında da aynı hızla büyümemiz devam edecek. Her hafta bir şube açıyoruz. En son Adana Seyhan ile Topkapı Kaleiçi şubelerimizi açtık. Bursa, Konya ve İzmir'e yoğunlaşıyoruz. 5 kanalımız 8 bölgemizde ciddi bir atılım içindeyiz. Yapmış olduğumuz 5 yıllık büyüme hedef planımızda 2017 bizim için agresif büyümede ikinci yılımız. Bizim durmamız, sektör ortalamasından iki kat fazla büyüme anlamına gelmekte olup agresif büyüme dönemlerinde sektör ortalamasının 6-8 kat üzerinde büyüyoruz" şeklinde konuştu

ÜRETİMDEN-SATIŞA HELAL ANLAYIŞI



Üretimden satışa kadar her noktada helal anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Emek sözlerini şöyle sürdürdü, “Bizim için helal demek, yalnızca hayvanın Besmele-i Şerif'le kesilmesi demek değildir. Bu Helal sürecimizin olmazsa olmak parçasıdır. Bereket Döner yalnızca Helal Üretim değil Helal ticaret yapan bir firmadır. Ürettiğimiz ürünlerin doğallığı, şeffaf ürün içeriği ve herkese açık üretim tesimiz, Devletimiz, Müşterimiz, Tedarikçimiz ve Çalışanlarımızın haklarına gösterdiğimiz hassasiyet de Helal ticaretimizin olmazsa olmazlarıdır. Biz aslında dönerciliğin hacim olarak en büyük, ancak karlılık olarak en az kazanan tarafındayız. Biz helal uygulamalarında el kesimle başlayan süreci, doğal üretimle devam ettiriyoruz. Fabrikamızdaki tüm süreci isteyen herkesin istediği saatte inceleyebileceği açıklıkta ve şeffaflıkta sunuyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı ticaretimizde firmamız hakkında olumsuz eleştiri ve yorum bulmak neredeyse imkansızdır. Peki neden böyle yapıyoruz? Biz işin doğrusunun bu olduğuna inandığımız için böyle yapıyoruz. İyi denilsin diye değil. Helal Bereket'tir lafını, biz aslında Bütün DNA'mıza işlediğimiz için yapıyoruz. Her şeyimiz helal olunca, zaten bereketi kendiliğinden gelir.”



DURAK PROJEMİZE TALEP YAĞIYOR

Yeni ürünler geliştirerek, yeni pazarlar ve yeni ticari modellere imza attıklarını dile getiren Emek, “Son olarak hayata geçirdiğimizi Bereket Döner durakları projemiz, inanılmaz ilgi görüyor. Şu an talepleri yönetmekte zorlanır haldeyiz. Talep çok, dükkanını, alanını bize kullandırmak isteyen çok. Durak için 1000'den fazla başvuru var. Petrol Ofisi ve Alpet ile kurumsal anlaşmalarımızı imzaladık. Bizi burada zorlayan konu belediyelerin izin süreçleri. Bu süreçler bizi yormasa, bugün 50 durağı piyasaya sürmüş, yeni 100 durağın siparişini vermiş olurduk. Maalesef, mobil satışın Türkiye'de olmaması süreci ile mücadelemiz sürüyor. Bunu da Bereket Döner başaracaktır" ifadelerine yer verdi. Üretimden satışa kadar her noktada helal anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Emek sözlerini şöyle sürdürdü, “Bizim için helal demek, yalnızca hayvanın Besmele-i Şerif'le kesilmesi demek değildir. Bu Helal sürecimizin olmazsa olmak parçasıdır. Bereket Döner yalnızca Helal Üretim değil Helal ticaret yapan bir firmadır. Ürettiğimiz ürünlerin doğallığı, şeffaf ürün içeriği ve herkese açık üretim tesimiz, Devletimiz, Müşterimiz, Tedarikçimiz ve Çalışanlarımızın haklarına gösterdiğimiz hassasiyet de Helal ticaretimizin olmazsa olmazlarıdır. Biz aslında dönerciliğin hacim olarak en büyük, ancak karlılık olarak en az kazanan tarafındayız. Biz helal uygulamalarında el kesimle başlayan süreci, doğal üretimle devam ettiriyoruz. Fabrikamızdaki tüm süreci isteyen herkesin istediği saatte inceleyebileceği açıklıkta ve şeffaflıkta sunuyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı ticaretimizde firmamız hakkında olumsuz eleştiri ve yorum bulmak neredeyse imkansızdır. Peki neden böyle yapıyoruz? Biz işin doğrusunun bu olduğuna inandığımız için böyle yapıyoruz. İyi denilsin diye değil. Helal Bereket'tir lafını, biz aslında Bütün DNA'mıza işlediğimiz için yapıyoruz. Her şeyimiz helal olunca, zaten bereketi kendiliğinden gelir.”

Günlük 500 bin kişiye lezzetli dönerler sunan Bereket Döner, Türk Döneri'nin tüm dünyada marka gücünün yükseldiğini söyledi. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Türk dönerinin, Bereket Döner ile dünya markası haline geldiğini ifade etti. Emek, ayrıca Bereket Döner'in 2017 yılı sonunda Türkiye'nin en büyük ilk 500 şirketi arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi. Sektörde yaşanan gelişmeleri gerçekleştirdikleri basın toplantısında değerlendiren Emek, Bereket Dönerin sahip olduğu lezzetin sırrının doğal içeriğinde ve yüzde yüz el işçiliğine dayanan üretim şeklinde gizli olduğunu belirtti. Emek "Biz satın almadan son kullanıcıya kadar üretimin her noktasında büyük titizlik gösteriyoruz. Kalite hassasiyetimiz gereği tüm süreç el işçiliği ile yürütülüyor. Yüzde yüz memnuniyet kavramı üzerinden hareket ediyoruz. Günlük 50 ton üretim yapan tesisimizde tüm ürünlerimizde bize ulaşan maksimum binde 2'lik şikayetlerde bile üzerine titizlikle giderek çözüme hızlıca kavuşturuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor" dedi.