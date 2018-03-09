Bereket Döner ilk 500'e 'Holding' olarak girecek

2019'da Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi şirketi içinde 'Holding' yapılanmasıyla yer almaya hazırlanan Bereket Döner, bu süreçte kurumsal altyapısını her yönüyle tamamlamış olarak Dünya devleri arasında da yerini almak için güçlü ve büyük adımlarla ilerliyor. Şirket, "Türk Döneri'nin Dünya'daki sözcüsü ve savunucusu" misyonu ile geleneksel lezzetimizi farklı coğrafyalara da doğru şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

GLOBAL ŞİRKETLERLE REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRACAK

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, kurum içindeki yeni yapılanmanın ve holdingleşme sürecindeki yatırımların 2018 yılı içinde tamamlanacağını belirterek global rekabet gücünü arttırmak için sürdürülen çalışmaları anlattı. Emek, Bereket Döner'in, kurumsal yapısının önemli atamalarla güçlendirildiğini belirterek şunları söyledi; "Hep birlikte büyük emek ve gayret göstererek 2017 yılını sektör ve şirketimizin gelişimi adına başarılı sonuçlarla tamamladık. Şükürler olsun ki geçtiğimiz yıl bir çok alanda çok sayıda rekor kırmış olmanın mutluluğunu bolca yaşadık. Şimdi aynı inanç ve yükselen enerjimizle 2018 yılına başladık."

BEREKET DÖNER TÜRKİYE'NİN İLK 500'Ü İÇİNDE YERİNİ ALACAK

2018 bizim için çok özel bir yıl olacak. 2019 yılında Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesine dahil olmayı hedefliyoruz. Tüm oluşum ve yatırımlarımıza hız vererek 2018 yılında bu hedefimizi gerçekleştirmek adına tüm gayretimizle çalışacağız. 2019 yılına Holding yapısı kurulmuş, kurumsal altyapısı tamamlanmış, tüm süreçleri oturmuş bir yapıyla girmek için tüm yapılanmayı kurguladık. Helal ve güvenilir gıda üreticisi Bereket Döner'in hedefi global devlerle anılıp Türk Döneri'nin Dünya'daki ününü ve gücünü artırmaktır."

KURUM VE YÖNETİM YAPISINDA ÖNEMLİ TRANSFER VE ATAMALAR

Bereket Döner, holdingleşme sürecinde yönetim kurulu ve icra kurulu yapısını da güçlendirdi. Kasım ayında başarılı bir transfer ile Bereket Döner'e katılan Mustafa Hilmi Tunç İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) görevine getirildi. Tunç Ülker Grubu Mali İşler Müdürlüğü ve Direktörlüğü ile başlayan profesyonel başarı öyküsünde, Turyağ, Ak Gıda, Aytaç ve Akdeniz Toros'ta da uzun yıllar CFO olarak devam etmiş ve 2017 kasım ayında Bereket ailesine katılmıştı. Bereket Döner'in bu yeni yapılanma süreci ile birlikte yeni yönetim kurulu da güçlendirildi. Yeni Yönetim Kurulu ile gücünü arttıran şirket; Hayrettin Taşkıran'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda Muhammet Nezif Emek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak yer alırken, üyeliklere Fatih Taşkıran, Mustafa Hilmi Tunç, Ahmet Aksoy ve Fehmi Dalgıç atandı. Bereket Döner'in holdingleşme sürecinde aktif görev alacak yeni İcra Kurulu da belli oldu. Muhammet Nezif Emek başkanlığındaki İcra Kurulunda; Mustafa Hilmi Tunç İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet Aksoy, Fehmi Dalgıç, Engin Damla ve Nihat Özbey İcra kurulu üyesi olarak atandılar. İcra Kurulu Genel Sekreterliği görevine ise Hüseyin Girgin atandı.

İKİ YENİ İŞTİRAK DAHA GRUBA DAHİL EDİLDİ

Bereket Döner, holdingleşme sürecinde, sektörde yenilikçi vizyonuna uygun, iki yeni iştirakle birlikte yapısını daha da güçlendirdi. Şirkete ait merkez restoranların yönetimi için Beser Restoran Hizmetleri A.Ş. kuruldu ve şirketin yönetimi İsa Taşkıran’a teslim edildi. Tüm restoran konseptlerine mimarlık hizmetleri vermek ve konsept kurgularını da güçlendirmek adına Projet Mimarlık A.Ş. kurularak faaliyete başladı. Projet Mimarlık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ise Murat Erin Getirildi.