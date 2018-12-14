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Berat Albayrak,Twitter'dan açıkladı

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" dedi. Bakan Albayrak, "Pazartesi başlatacağımız bir diğer yatırım aracı da dövize dayalı tahvil senetleri olacak" açıklamasında bulundu

Berat Albayrak,Twitter'dan açıkladı

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" dedi. Bakan Albayrak, "Pazartesi başlatacağımız bir diğer yatırım aracı da dövize dayalı tahvil senetleri olacak" açıklamasında bulundu

14 Aralık 2018 Cuma 16:26
2173 Okunma
Berat Albayrak,Twitter'dan açıkladı

Bakan Albayrak "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz.  5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak." 

Bakan Albayrak paylatığı diğer bir mesajda ise "Pazartesi başlatacağımız bir diğer yatırım aracı da dövize dayalı tahvil senetleri olacak.Vatandaşlarımıza, hem dolar hem de avro birikimleri ile alabilecekleri devlet senetleriyle, devlet garantisinde kazançlı bir yatırım imkanı sağlanacak." açıklamasında bulundu

Son Güncelleme: 14.12.2018 16:50
Anahtar Kelimeler:
TwitterBakan Albayrak
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