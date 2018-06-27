Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
sağanak
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95955
ALTIN
186.408
DOLAR
4.6204
STERLİN
6.0700
EURO
5.3517

"BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI"

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Seçimler tamamlandı ve artık önümüzde ekonomiye odaklanacağımız bir 5 yıl var. Bu güne kadar elde edilen kazanımların üstüne koyarak, ekonomideki ve ihracattaki 500 milyar hedefini gerçekleştirmek için, sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız.” dedi.

"BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI"

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Seçimler tamamlandı ve artık önümüzde ekonomiye odaklanacağımız bir 5 yıl var. Bu güne kadar elde edilen kazanımların üstüne koyarak, ekonomideki ve ihracattaki 500 milyar hedefini gerçekleştirmek için, sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız.” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:03
3146 Okunma
"BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI"

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,  Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirten Nuhoğlu, seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını tebrik etti.

Dünya ticaretinin sürekli geliştiğini, Türkiye’nin de bölgesinin en güçlü ülkesi olarak dünya ticaretinden daha fazla pay almak için çalıştığının altını çizen Nuhoğlu, “Bu hedef için şimdi çok daha güçlü ve kararlıyız. Önümüzde tamamen ekonomiye ve ticarete odaklanacağımız koskocaman bir dönem var. Bugüne kadar ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar, dış ticaretin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ve ihracat için konulan 500 milyar dolarlık hedef bir kararlığın ve inancın sonucudur.” dedi. 
Türk ürünlerini dünyanın her bölgesine ve ülkesine ulaştıran Türk karayolu taşımacılarının çatı örgütü olarak bu hedefler için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Nuhoğlu, “Ülkemizin bölgesel üretim ve ticaret üssü haline gelmesi, istihdam imkânlarının gelişmesi ve dış ticaretle büyüyen ülke ekonomisi için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Türkiye ekonomisini taşıyan ve ekonominin en önemli aktörlerinden biri olan sektörümüz yeni büyüme stratejileri için her türlü potansiyele sahiptir.” İfadelerini kullandı. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nde unutulmaz gece
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nde unutulmaz gece
Anadolu Sigorta ticari işletme ve Kobi’leri de siber risklerden koruyor
Anadolu Sigorta ticari işletme ve Kobi’leri de siber risklerden koruyor
CEO’nun sosyal medyadaki ustalığı şirkete kazandırıyor
CEO’nun sosyal medyadaki ustalığı şirkete kazandırıyor

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim