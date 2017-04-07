banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

BELEN ATİK RES 27 MİLYON DOLARA SATILDI

07 Nisan 2017 Cuma 16:52
Bu haber 437 kez okundu

Aksa Enerji Üretim AŞ'ye ait Belen Atik rüzgar enerjisi santralinin (RES) 27 milyon dolara Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ'ye satıldığı bildirildi.

BELEN ATİK RES 27 MİLYON DOLARA SATILDI
ANKARA (AA) - 
Aksa Enerjinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, geçen yıl kasımda 232 megavat kurulu güce sahip 6 rüzgar santralinin 259 milyon dolara Güriş Şirketler Grubuna satışına yönelik anlaşmaya varıldığı hatırlatıldı.

Satış işlemlerinin 7 Nisan'da tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından Belen Atik RES'in satışı onaylanmış olup, Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ'ye satışı 7 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Satış bedeli olan 27 milyon dolar + KDV nakden ve defaten bugün tahsil edilmiş olup, Belen Atik RES'e ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan 66 milyon 408 bin 822 liralık satış karı, Aksa Enerjinin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır."

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.