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Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Kravchenko Türkiye'de

28 Mart 2017 Salı 15:26
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Kravchenko, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız ile bir araya geldi

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Kravchenko Türkiye'de
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravchenko ile görüştü. Türkiye ile Belarus diplomatik ilişkilerinin 25. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kravchenko, bakanlıkta yapılan görüşmede Yıldız ile bir araya geldi. Yıldız, Türkiye ile Belarus'un ticari ilişkilerinin iyi düzeyde olsa da yeterli olmadığını dile getirerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması yönündeki temennilerini dile getirdi. Yıldız, Belarus'un hızlı kalkınması ve istikrarını tebrik etti. Kravchenko da Türkiye ile ilişkilerin "mükemmel düzeyde" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl kasım ayında Belarus'a yaptığı ziyareti "tarihi" olarak niteleyen Kravchenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını kaydetti. Diplomatik ilişkilerin tıpkı 25. yılı gibi 100. yıl dönümünün de kutlanması yönündeki temennilerini dile getiren Kravchenko, Yıldız'ı Belarus'a davet etti. Diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıl dönümü sebebiyle iki ülke arasında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı seviyesinde mektup teatisi yapıldı. Basına kapalı olarak devam eden görüşmede Kravchenko'ya Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh eşlik etti.





Anadolu Haber Ajansı
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